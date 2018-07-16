Доленосних рішень не буде, – експерт-політолог про зустріч Трампа та Путіна

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна викликає в українському суспільстві резонанс та певні острахи: чи не здасть Трамп Крим Росії, чи не скасує санкції в обмін на поступки у сирійському питанні. Проте існують суттєві перепони для реальних домовленостей між президентами.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла політолог-міжнародник Анна Шелест.

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Експерт пояснила, що Дональд Трамп не може одноосібно зняти санкції. Адже чинне у США законодавство відводить Сенату роль запобіжника проти певних рішень Адміністрації Президента. Сенат же у питаннях російсько-американських взаємин і санкцій не поділяє оптимізм Білого дому.



Дональд Трамп та Володимир Путін у Гельсінкі

Стосовно ж сирійського питання – Російська Федерація дійсно вела переговори з Іраном та Сирією про можливість виведення іранських військ і заміну їх на сирійські урядові. "Але є великі сумніви, чи зможе вона гарантувати подібні домовленості", – вважає експерт.

Ситуація непевна у кожному з важливих питань зустрічі. Обидва президенти те, що хотіли би пообіцяти один одному, не обов'язково зможуть реально виконати,

– підкреслила Анна Шелест.

Також політолог висловилась стосовно ймовірності доленосних рішень: "Я не була б занадто оптимістична". На її думку, на підсумковій прес-конференції президенти можуть сказати, що встановили контакт, чи озвучити інші позитивні висловлювання, які полюбляє писати Трамп у своєму твіттері.

Питання залишається: чи будуть укладені якісь реальні домовленості? Якщо ні, то це виявиться лише зустріч для того, щоб викласти один одному "тет-а-тет" свої позиції і, можливо, щось пообіцяти неофіційно,

– підсумувала експерт-міжнародник.

Нагадаємо, під час зустрічі між президентами США та Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним буде підніматися низка питань, натомість Крим обговорюватися не буде. У Кремлі ж сподіваються, що після заходу взаємини країн покращаться.