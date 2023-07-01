Указ обнародован на сайте главы государства. 24 Канал. Документ предлагает ряд новшеств, а также напоминает, что успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Европейского Союза для дальнейшего продвижения европейской и евроатлантической интеграции Украины.
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Контроль за исполнением решения возлагается на секретаря СНБО – Алексея Данилова.
Что изменится
Как отмечается, СНБО обратился к субъектам права законодательной инициативы о необходимости рассмотрения вопроса внесения изменений в Уголовный кодекс в части усиления уголовной ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия, предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Указ усилит роль института суда присяжных и расширит случаи его применения.
В постановлении СНБО говорится, что реформа судебной системы в нашей стране – это "один из главных стержней демократического развития Украинского государства".
Что еще ждет судей
И возможность проведения эффективного и прозрачной квалификационной оценки судей по лучшим мировым стандартам и методикам как одной из приоритетных задач Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При этом предполагается возможность введения периодического психофизиологического опроса судей. с применением полиграфа.
Среди прочего, Верховной Раде рекомендовано ускорить принятие проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении рассмотрения дел по дисциплинарной ответственности судей и обеспечении работы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.