Указ оприлюднено на сайті глави держави, інформує 24 Канал. Документ пропонує низку нововведень, а також нагадує, що успішне проведення судової реформи є однією із семи базових вимог Європейського Союзу для подальшого просування європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО – Олексія Данілова.

Що зміниться

Як зазначається, РНБО звернулася до суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо необхідності розгляду питання внесення змін до Кримінального кодексу в частині посилення кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Указ посилить роль інституту суду присяжних та розширити випадки його застосування.

У постанові РНБО сказано, що реформа судової системи в нашій країні – це "один з головних стрижнів демократичного розвитку Української держави".

Окрім того, передбачено проведення Вищою радою правосуддя перевірки всіх суддів Верховного Суду на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків або грубого чи систематичного нехтування обов'язками судді, підтвердження законності джерел походження майна.

Що ще чекає суддів

І можливість проведення ефективного і прозорого кваліфікаційного оцінювання суддів за кращими світовими стандартами та методиками як одного з пріоритетних завдань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. При цьому передбачається можливість запровадження періодичного психофізіологічного опитування суддів із застосуванням поліграфа.

Серед іншого, Верховній Раді рекомендовано прискорити прийняття проєкту закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення розгляду справ стосовно дисциплінарної відповідальності суддів та забезпечення роботи Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.