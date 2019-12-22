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      Судебная реформа Зеленского сломалась на старте: зачем ВРП избавляется от экспертов

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      Судебная реформа Зеленского затормозила. Проблемы начались на этапе написания правил. Эксперты антикоррупционных организаций утверждают, что Высший совет правосудия сделал все, чтобы органы, которые увольняют и назначают судей, остались предвзятыми.

      Парламент дал 90 дней высшему органу судебной власти – Совету правосудия – для самоочищения и переизбрания квалифкомиссии, которая занимается профильной реформой.

      К теме: Удар по судейской реформе Зеленского: что известно об увольнении судьи Аблова

      Месяц Высший совет правосудия (ВРП) только писал правила, по которым будет проводиться конкурс. В результате, исказил всю концепцию реформы, – убеждают эксперты.

      ► Международные эксперты в качестве гарантии добродетели: у ВРП другое мнение

      Как и конкурс в Антикоррупционный суд, отбор тех, кто будет проводить переаттестацию судьям, должна проводить комиссия с международными экспертами в составе. Так должно было быть, чтобы набрать людей с хрустальной репутацией. Однако в ВРП решили, что помешать кандидату попасть в квалифкомиссию может только уголовное дело. Другие доказательства недоброчесности – мол, не аргумент. Да и сама по себе плохая репутация судьи – не основание отсеять его с отбора Высшей квалификационной.

      Наиболее положительно мы оценивали в этом процессе, что у международных экспертов будет решающая роль в подборе Высшей квалификационной... Но ВРП говорит: "Нет, мы придумали шкалу, где добродетель занимает всего 10 баллов из 80",
      – отметила экспертк по судебной реформе ГПК Галина Чижик.

      В ВРП же настаивают, комиссия с международниками – лишь вспомогательный орган.

      врп міжнародні експерти
      Объяснение ВРП относительно международных экспертов

      ► Реакция комитета правовой политики и правосудия

      Председатель комитета Верховной Рады, который отвечает за проведение реформы, проблемы в таком подходе почему-то не видит.

      Когда мы будем видеть, что Высшая квалифкомиссия наполняется кадрами, которые по своим и профессиональным и моральным качествам не способны будут отбирать судей, или будут отбирать судей, судя по себе – с такими же моральными качествами – тогда, мне кажется, это уже вопрос доверия к высшему Совету правосудия,
      – заявила председатель комитета правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.

      венедіктова
      Ирина Венедиктова

      ► Изменения в законе

      Кроме того, ВРП вообще почувствовала себя немного законодателем, ибо дописала нормы, которых в законе просто не было. А именно – что большинство в квалификомисии должно быть за судьями, мол, это – международная практика. В профильном комитете Совета хоть и были недовольны, что ВРП перекрутили закон, но решили оставить все как есть.

      "Закон четко указывал, что такое сужение не в духе этого закона но, я считаю, что это сознательное решение ВРП для того, чтобы быстро набрать апелляционную инстанцию", – сказала Ирина Венедиктова.

      Читайте также: Высший совет правосудия отказался уволить судью, который "запрещал Евромайдан"

      Теперь независимые эксперты сомневаются, что на этих условиях уважаемые международные организации вообще отправят своих представителей в Украину участвовать в такой судебной реформе. К тому же, за последний год Высший Совет правосудия отметился уже несколькими скандалами.

      Больше о Высшем совете правосудия и последних скандалах – читайте здесь.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Высший совет правосудия Судьи
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