Судебная реформа Зеленского сломалась на старте: зачем ВРП избавляется от экспертов

Судебная реформа Зеленского затормозила. Проблемы начались на этапе написания правил. Эксперты антикоррупционных организаций утверждают, что Высший совет правосудия сделал все, чтобы органы, которые увольняют и назначают судей, остались предвзятыми.

Парламент дал 90 дней высшему органу судебной власти – Совету правосудия – для самоочищения и переизбрания квалифкомиссии, которая занимается профильной реформой.

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Месяц Высший совет правосудия (ВРП) только писал правила, по которым будет проводиться конкурс. В результате, исказил всю концепцию реформы, – убеждают эксперты.

► Международные эксперты в качестве гарантии добродетели: у ВРП другое мнение

Как и конкурс в Антикоррупционный суд, отбор тех, кто будет проводить переаттестацию судьям, должна проводить комиссия с международными экспертами в составе. Так должно было быть, чтобы набрать людей с хрустальной репутацией. Однако в ВРП решили, что помешать кандидату попасть в квалифкомиссию может только уголовное дело. Другие доказательства недоброчесности – мол, не аргумент. Да и сама по себе плохая репутация судьи – не основание отсеять его с отбора Высшей квалификационной.

Наиболее положительно мы оценивали в этом процессе, что у международных экспертов будет решающая роль в подборе Высшей квалификационной... Но ВРП говорит: "Нет, мы придумали шкалу, где добродетель занимает всего 10 баллов из 80",

– отметила экспертк по судебной реформе ГПК Галина Чижик.

В ВРП же настаивают, комиссия с международниками – лишь вспомогательный орган.



Объяснение ВРП относительно международных экспертов

► Реакция комитета правовой политики и правосудия

Председатель комитета Верховной Рады, который отвечает за проведение реформы, проблемы в таком подходе почему-то не видит.

Когда мы будем видеть, что Высшая квалифкомиссия наполняется кадрами, которые по своим и профессиональным и моральным качествам не способны будут отбирать судей, или будут отбирать судей, судя по себе – с такими же моральными качествами – тогда, мне кажется, это уже вопрос доверия к высшему Совету правосудия,

– заявила председатель комитета правовой политики и правосудия Ирина Венедиктова.



Ирина Венедиктова

► Изменения в законе

Кроме того, ВРП вообще почувствовала себя немного законодателем, ибо дописала нормы, которых в законе просто не было. А именно – что большинство в квалификомисии должно быть за судьями, мол, это – международная практика. В профильном комитете Совета хоть и были недовольны, что ВРП перекрутили закон, но решили оставить все как есть.

"Закон четко указывал, что такое сужение не в духе этого закона но, я считаю, что это сознательное решение ВРП для того, чтобы быстро набрать апелляционную инстанцию", – сказала Ирина Венедиктова.

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Теперь независимые эксперты сомневаются, что на этих условиях уважаемые международные организации вообще отправят своих представителей в Украину участвовать в такой судебной реформе. К тому же, за последний год Высший Совет правосудия отметился уже несколькими скандалами.

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