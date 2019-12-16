Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова

Вищій раді правосуддя вистачило одного місяця, щоб з особливим цинізмом повністю вбити судову реформу Зеленського. 10 грудня, тобто у день захисту прав людини та на шосту річницю першого силового розгону Майдану, ВРП зробила два влучні постріли.

Спершу скасувала рішення про звільнення судді Аблова, який саме і зобов’язав беркут зачистити Майдан шість років тому. А потім затвердила правила формування нової Вищої кваліфкомісії, якими перекреслила усі позитиви реформи.

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У ніч з 10 на 11 грудня 2013 року відбувся перша спроба силового розгону Майдану. Тоді вперше після татаро-монгольської навали Михайлівський Золотоверхий бив вночі у дзвони і кияни відстояли Майдан.

Потім виявилось, що підставою для розгону стала Ухвала судді Окружного адмінсуду міста Києва Євгена Аблова, який фактично зобов’язав беркут зачистити Майдан.



Євген Аблов

Цікаво, що вже через два тижні після цього Аблов отримав від Павла Вовка рішення, яке дозволило приватизувати його величезну службову квартиру у Києві. Згодом він продав цю квартиру за 9,1 мільйона гривень. Непогано, правда ж. Чи не тому суддя старався так швидко винести потрібне владі рішення?

За це очевидно свавільне рішення Аблова мали давно звільнити. Саме Вища рада правосуддя мала такі повноваження і розглядала скаргу на нього. Проте розгляд затягнули і аж у травні 2017 року вирішили: так, Аблов порушив все, що міг, але минули строки для покарання, тому звільнити не можемо.

До речі, серед членів ВРП (Вища рада правосуддя – 24 канал), які приймали це рішення є дуже цікаві персони – Наталія Волковицька і Тетяна Малашенкова. Згодом обоє стали суддями Верховного Суду. Раніше Малашенкова була юристкою бізнес-структур Порошенка і саме ним призначена членом ВРП.



Тетяна Малашенкова

У 2017 році Окружний адмінсуд міста Києва був дуже лояльний до Порошенка та курувався його соратником – Грановським. Тому рішення про залишення Аблова на посаді навряд чи було випадковістю.

Після цього Аблов зрозумів, що має індульгенцію від влади і може "чудити" як хоче. Тому, м’яко кажучи, сумнівні рішення іменем України за підписом Аблова почали з’являтись, як з рогу достатку.

"Правосуддя" Аблова

Згадати хоча б його рішення про відбілювання Насірова чи узаконення схеми "рюкзаків Авакова". А як Аблов та інші друзі Павла Вовка "правосудять" яскраво демонструють записи НАБУ із службового кабінету голови суду.



Павло Вовк

Бувши впевненим у своїй повній безкарності, Аблов вирішив, що може використовувати судові рішення для будь-яких своїх потреб. Наприклад, сказати все, що він особисто думає про детективів НАБУ, які почали розслідування його дій.

Він так і зробив. При розгляді справи за позовом до НАБУ Аблов виніс ухвалу про самовідвід, у якій фактично звинуватив детективів НАБУ у вчиненні злочину та переслідуванні себе любимого. Звісно, що Аблову було начхати на закон, але такі дії є очевидним порушенням та підставою для дисциплінарної відповідальності.

Відсторонення судді Аблова

Я подав скаргу до ВРП. Вона потрапила до тієї ж палати, яка перевіряла дії Аблова під час Майдану. І о диво, та ж Малашенкова і Волковицька дійсно побачили грубі порушення та вирішили внести подання про його звільнення.

У зв’язку з цим Аблов з квітня був відсторонений від посади. Але він оскаржив своє звільнення. Скаргу розглядав член ВРП Говоруха. І от 10 грудня Рада правосуддя одноголосно постановила скасувати рішення про звільнення та оголосити Аблову сувору догану.



Член ВРП Говоруха

Тобто звільнення замінили на сувору догану. Це як смертну кару замінити штрафом. Очевидно, що або перше, або друге рішення ВРП є свавільним і вмотивоване чим завгодно, але не правом.

До речі, у чиноої ВРП є серйозний мотив залишити Аблова на посаді. Раніше, завдяки їй повноваження зберегли Павло Вовк та Ігор Погрібніченко. Тепер правосудити може і Євген Аблов. А як свідчать плівки НАБУ, це стратегічна трійка, яка може забезпечити будь-яке рішення окружного адмінсуду.

І тут ми повертаємось до судової реформи Зеленського, яка передбачає очищення ВРП від недоброчесних завдяки спеціальній Етичній комісії. Туди міжнародники вже навіть делегували дуже потужних експертів зі світовим іменем – Карлоса Касресану, Джовані Кеслера, Роберта Корді. Я не сумніваюсь, що вони б звільнили багатьох з чинних членів ВРП.

Але є нюанс. Рішення цієї комісії можна оскаржити куди? Правильно у суд Вовка, Аблова і Погрібніченка. А кому ці судді завдячують своїми посадами? Правильно – чинній ВРП. От і весь фокус. Саме тому повернення Аблову його повноважень є прицільним ударом по реформі.

Які нові правила затвердили ВРП

Далі більше. Того ж 10 грудня Вища рада правосуддя затвердила правила, за якими буде обиратись нова Вища кваліфікаційна комісія. Ці правила повністю руйнують основу реформи Зеленського. Попередній досвід засвідчив, що яким би не був хорошим закон, все залежить від того, хто його втілює у життя.



Володимир Зеленський

Реформа Порошенка призвела до катастрофічних результатів саме завдяки Вищій кваліфкомісії. Окрім того об’єктивно неможливо було очистити суди, поки більшість ВККС складали судді, обрані суддями.

Тому основна задумка нового закону – змінити правила формування Кваліфкомісії, скасувати правило, що більшість має бути суддями. А головне – віддати ключову роль у відборі членів нової Комісії міжнародникам з бездоганною репутацією. Саме це було запорукою успіху нової реформи.

Що ж зробила ВРП?

Перевищуючи свої повноваження повернула правило, що більшість у ВККС має належати суддям. Повністю нівелювала вплив міжнародників. Як? Дуже просто – передбачила бальну систему визначення переможців конкурсу на членів ВККС.

Усі конкурсанти мають пройти декілька етапів, за які вони набирають бали. Фінальним є етап співбесіди. Максимально можна набрати 90 балів. З них 50 це тестування на знання законодавства, а за досвід дають до 10 балів.

Завдяки перевірці доброчесності можна набрати лише 20 балів. І на співбесіді з міжнародниками ще 10 балів. Потім складається рейтинг і переможцями стають ті, хто набрали максимальну кількість. Тобто ключовий етап відбору співбесіда, де вирішальним є вплив міжнародників, дає лише 11 % балів. Натомість на тестах можна набрати 55 %.

Отже, якщо хтось повністю провалить співбесіду і матиме низькі бали за доброчесність, але чудово складе тести, то зможе виграти конкурс, навіть якщо міжнародники будуть проти.

Ви скажете: "Так, а у чому проблема? Тести це ж об’єктивно". Саме у цьому і вся фішка. Їх розробляє Національна школа суддів. Про зливи тестів потрібним людям відомо давно.

Що відомо про школу суддів

І ще такий штрих. Проректорами цієї школи є Наталія Шукліна та Анатолій Костенко. Сини обох є суддями і обоє отримали негативний висновок від Громадської ради доброчесності. Син Костенка, ще чекає на зустріч з новою ВККС, яка має вирішити – звільняти його чи залишати на посаді. Тому до таких тестів ніколи не буде довіри.



Анатолій Костенко

Ще одна фішка – правила перевірки доброчесності кандидатів. ВРП передбачила, що інформація має братись лише з офіційних та законних джерел та відповідати критерію "поза розумним сумнівом".

На практиці це значить, що є наприклад журналістське розслідування, де кандидата зафіксували у розкішному незадекларованому особняку. А комісія каже: "Відео нам не підходить, дайте вирок суду та рішення НАЗК, що він щось не задекларував". Немає, значить ось тобі високий бал.

Завдяки цьому навіть Павло Вовк та Євген Аблов мають шанс стати новими членами ВККС. Зрозуміло, що за такими правилами нова Кваліфікаційна комісія буде нічим не кращою від попередньої, а результат її роботи аналогічним. Жодного очищення та оновлення не відбудеться. Тому навіть починати не варто.

Що потрібно зробити? Негайно внести зміни у закон, яким мінімізувати деструктивний вплив ВРП на реформу. У першу чергу забрати право визначати порядок проведення конкурсу та оцінювання суддів. І нарешті почати процедуру повного перезавантаження самої Вищої ради правосуддя.

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Отже, буде у нас справжня реформа чи як завжди знову залежить від реакції Зеленського та парламенту. А боротьба за чесні суди триває і справедливість однозначно переможе.