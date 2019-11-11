Зеленський змарнував цей шанс: судова реформа знову на межі провалу

Реформа Зеленського залишає на посадах усіх діючих членів Вищої ради правосуддя і наділяє її додатковими повноваженнями. Саме вона буде затверджувати склад нової Кваліфікаційної комісії та визначати правила перевірки усіх суддів, включаючи верховних.

Судова реформа Зеленського вступила в силу 7 листопада. Цього ж дня припинено повноваження всього складу Вищої кваліфікаційної комісії, яка з тріском провалила судову реформу Порошенка. Розпочалось формування нової Комісії за участі міжнародних експертів. Новообрана Комісія визначить 100 суддів Верховного Суду, які залишаться на своїх посадах та продовжить оцінювання діючих суддів.

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Але все це відбуватиметься під контролем Вищої ради правосуддя, яка наразі залишається у повністю дискредитованому складі. Правда, закон таки передбачає механізм очищення Вищої ради правосуддя, яку я називатиму ВРП. Така функція буде у Комісії з питань етики та доброчесності, яка на половину складатиметься з авторитетних міжнародників.

Протягом 30 днів з моменту створення Комісія має перевірити усіх членів ВРП та звільнити недоброчесних.

Тому саме зараз треба максимально зібрати інформацію про діяльність кожного члена ВРП для того, щоб етична комісія могла зробити висновки про їхню доброчесність. Найкраще членів ВРП характеризують результати їх роботи на своїх посадах. Саме про це – далі читайте в матеріалі.

Що відомого про нового очільника Вищої ради правосуддя?

Очолює Вищу раду правосуддя Андрій Овсієнко з апеляційного суду Волинської області. Він був обраний у ВРП З'їздом суддів у березні 2017 року.



Андрій Овсієнко

За цей час особливо не був помітний. Тихо робив те, що й усі – залишав на посадах суддів Майдану, формував Верховний Суд з недоброчесних, долучався до переслідування неугодних. Зокрема, підпис Овсієнка є на рішенні про притягнення до відповідальності відомої судді-викривачки Лариси Гольник за її пост у фейсбуці.

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Цим же рішенням знущально м'яко "покарано" доганою голову суду Олександра Струкова, який системно переслідував Гольник.



Лариса Гольник

Андрій Овсієнко розглядав і скаргу на суддю нового Верховного Суду Михайла Гриціва. Точніше не розглядав, а тягнув. Цілий рік вона лежала без будь-якого руху, що дуже схоже на банальне покривання судді Верховного Суду.

"До речі, закон Зеленського зобов'язує ВРП розглядати кожну скаргу на суддю протягом 60 днів з дня подачі. Як це буде забезпечувати голова, який сам не зміг цього зробити і за 360 днів – загадка."

Але найповніше Овсієнко проявився при розгляді подань про відсторонення суддів з резонансної справи Вовка.

► Роль Андрія Овсієнка у справі Павла Вовка

Тоді НАБУ та Генпрокуратура викрили масштабні плани голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, використовуючи суд, розставити свої кадри у Вищій кваліфікаційній комісії.

Прокуратура просила відсторонити трьох суддів: Вовка, Погрібніченка та Шепітка. По двох останніх доповідачем був саме Андрій Овсієнко. Попри шокуючі факти, оприлюднені НАБУ, ВРП відмовилась їх відсторонити.



Павло Вовк, Ігор Погрібніченко, Іван Шепітко

Цікаво, що напередодні розгляду справи Вовка Андрій Овсієнко та тодішній голова ВРП Володимир Говоруха відвідали Офіс Президента. А вже у вересні Говоруха, який очолив ВРП лише 5 місяців тому, достроково склав повноваження голови.

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Цього ж дня новим головою обрали Овсієнка. Ось такі дуже цікаві метаморфози відбулись у ВРП після відвідування Офісу Президента. Це свідчить, що з незалежністю ВРП все дуже погано і нова влада вже готова цим користатись на повну.

Що пов'язує колишнього голову ВРП Володимира Говоруху і суддю Ігоря Погрібніченка?

До речі, саме Говоруха був доповідачем при розгляді питання про відсторонення Вовка. А рік тому саме він розглядав скаргу на суддю Погрібніченка.

Справа у тому, що Погрібніченко, м'яко кажучи, незаконно отримав і привласнив службову квартиру. Ще у 2004 році він як працівник прокуратури отримав і приватизував квартиру у Києві. У 2009 році його мати, яка проживає у Луганській області та займається сільським господарством, придбала будинок під Києвом. Але, за даними журналістів, купував і проживає у цьому будинку саме суддя, а не його мати.

Тобто, Погрібніченко житлом непогано забезпечений. Але як тільки став суддею, то одразу отримав службову квартиру у новому будинку площею 126 квадратних метрів, яку згодом було приватизовано.

І знаєте як Погрібніченко доводив, що потребує ще одну квартиру? Він стверджував, що проживає у своїй однокімнатній прокурорській квартирі разом з сестрою, мамою, батьком і, навіть, дідусем.



Володимир Говоруха, Ігор Погрібніченко

Але і це ще не все. Виявляється, у судді є два склади сім'ї – один для отримання квартири, другий – для декларування. Бо у його деклараціях за 2012 та 2013 рік членами сім'ї вказано лише сестру. Ні мами, ні батька, ні дідуся. Очевидно, що Погрібніченко явно збрехав, завдяки чому отримав можливість привласнити дорогу столичну квартиру. Все це стало підставою для скарги, яку і розглядав Володимир Говоруха.

За таке суддю мали би звільнити. Але член ВРП дуже оперативно вирішив, що Погрібніченко нічого не порушив і просто повернув скаргу без розгляду.

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► Володимир Говоруха і суддя Віктор Фомін

Зате ексголова ВРП побачив порушення у діях судді Віктора Фоміна. Він відомий тим, що дозволяв детективам НАБУ належно проводити розслідування. Зокрема, саме він дав дозвіл на отримання детективами доступу до телефонних трафіків того самого Павла Вовка. А ще передав в управління Національному агентству з управління активами арештований НАБУ Одеський міжнародний аеропорт.



Віктор Фомін

Після цього фігуранти корупційних справ почали переслідувати Фоміна, зокрема завдяки сприянню ВРП. Говоруха переконав колег покарати Фоміна за те, що він передав в управління майно підозрюваного в корупції директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа.

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Як відзначилася на посаді Лариса Швецова

Членкиня ВРП Лариса Швецова була обрана з'їздом суддів у березні 2018 року разом з Володимиром Говорухою. У ВРП вона подалась після невдалої участі у конкурсі до Верховного Суду, під час якого отримала негативний висновок Громадської ради доброчесності.



Лариса Швецова

На думку ГРД, Швецова задекларувала не все майно та виносила рішення в умовах конфлікту інтересів. На посаді члена ВРП вона теж відзначилась. Для прикладу, вже понад 3 місяці у неї лежить скарга на дії голови Октябрського суду Олександра Струкова, який лише за два останніх роки допоміг уникнути покарання 137 водіям, спійманим п'яними за кермом.

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► Роль Лариси Швецової у справі проти вбивці Георгія Гонгадзе

Ще у вересні 2017 року Мирослава Гонгадзе повідомила, що судді Вищого спеціалізованого суду Марчук, Широян та Франтовська при розгляді справи Олексія Пукача, вбивці Георгія Гонгадзе, незаконно відсторонили її представника, відому адвокатесу Валентину Теліченко, яка вела цю справу з 2000 року.

Мирослава подала скаргу до ВРП. 2 роки вона припадала пилом і ось у жовтні ВРП на підставі висновку Швецової відмовилась бодай відкрити провадження проти цих суддів.

Натомість завдяки Швецовій 29 жовтня відкрито нову справу щодо вже згадуваного судді Віктора Фоміна. Цього разу за арешт майна, вилученого детективами НАБУ при обшуку будинку судді Господарського суду Харківської області Ірини Попович, яку звинувачують у приховуванні майна від декларування. Розслідування завершено і її справу вже розглядає Вищий антикорсуд, а Фоміна продовжують переслідувати.

Що показали наслідки конкурсу на члена ВРП?

До речі, Віктор Фомін брав участь у конкурсі на члена ВРП за квотою президента. У конкурсі взяло участь 63 кандидати, комісія визначила шість переможців, серед яких був і Фомін, а також відомий суддя Роман Брегей. Вперше серед переможців були особи, яких підтримувала громадськість, а їхнє призначення могло суттєво підняти довіру до Вищої Ради правосуддя.

Однак Зеленський змарнував цей шанс і призначив у ВРП лише Оксану Блажівську, дочку колишнього заступника Віктора Пшонки. Це дуже поганий сигнал, який свідчить, що на Банковій не хочуть відмовлятися від ручного керування судовою системою через дискредитованих членів ВРП.

Тому єдине сподівання на міжнародників з Етичної комісії, яку потрібно максимально підтримати. І якщо ви маєте інформацію про недоброчесні дії когось з членів ВРП, обов'язково повідомте про це Комісію. Боротьба за чесні суди триває, а справедливість обов'язково переможе.