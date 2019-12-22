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      Судова реформа Зеленського зламалася на старті: навіщо ВРП позбувається міжнародних експертів

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      Судова реформа Зеленського загальмувала. Проблеми почалися на етапі написання правил. Експерти антикорупційних організацій переконують, що Вища рада правосуддя зробила все, щоб органи, які звільняють і призначають суддів, лишились упередженими.

      Парламент дав 90 днів вищому органу суддівської влади – Раді правосуддя – для самоочищення та переобрання кваліфкомісії, яка займається профільною реформою.

      До теми: Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова

      Місяць Вища рада правосуддя (ВРП) тільки писала правила, за якими проводитиметься конкурс. В результаті, спотворила всю концепцію реформи, – переконують експерти.

      Міжнародні експерти як гарантія доброчесності: у ВРП інша думка

      Як і конкурс до Антикорупційного суду, відбір тих, хто проводитиме переатестацію суддей, мала проводити комісія з міжнародними експертами у складі. Так мало би бути, щоб набрати людей з кришталевою репутацією. Однак у ВРП вирішили, що завадити кандидату потрапити в кваліфкомісію може тільки кримінальна справа. Інші докази недоброчесності – мовляв, не аргумент. Та і сама по собі погана репутація судді – не підстава відсіяти його з відбору до Вищої кваліфкомісії.

      Найбільш позитивно ми оцінювали в цьому процесі, що у міжнародних експертів буде вирішальна роль в доборі Вищої кваліфкомісії... Але ВРП каже: "Ні, ми придумали шкалу, де доброчесність займає всього 10 балів з 80",
      – зазначила експертка з судової реформи ЦПК Галина Чижик.

      У ВРП ж наполягають, комісія з міжнародниками – лише допоміжний орган.

      врп міжнародні експерти
      Пояснення ВРП щодо міжнародних експертів

      ► Реакція комітету правової політики і правосуддя

      Голова комітету Верховної Ради, який відповідає за проведення реформи, проблеми в такому підході чомусь не бачить.

      Коли ми будемо бачити, що Вища кваліфкомісія наповнюється кадрами, які за своїми і професійними і моральними якостями не здатні будуть відбирати суддів, або будуть відбирати суддів, судячи по собі – з такими ж моральними якостями – тоді, мені здається, це вже питання довіри до Вищої Ради правосуддя,
      – заявила голова комітету правової політики і правосуддя Ірина Венедіктова.

      венедіктова
      Ірина Венедіктова

      ► Зміни до закону

      Крім того, ВРП взагалі відчула себе трішки законотворцем, бо дописала норми, яких в законі просто не було. А саме – що більшість в кваліфікомісії має бути за суддями, мовляв, це – міжнародна практика. У профільному комітеті Ради хоч і були незадоволені, що ВРП перекрутили закон, та вирішили залишити все як є.

      "Закон чітко вказував, що таке звуження не в дусі цього закону але, я вважаю, що це свідоме рішення ВРП для того, щоб швидко набрати апеляційну інстанцію", – сказала Ірина Венедіктова.

      Читайте також: Вища рада правосуддя відмовилась звільнити суддю, який "забороняв Євромайдан"

      Тепер незалежні експерти сумніваються, що на цих умовах поважні міжнародні організації взагалі відправлять своїх представників до України брати участь у такій судовій реформі. До того ж, за останній рік Вища Рада правосуддя відзначилась вже кількома скандалами. 

      Більше про Вищу раду правосуддя та останні скандали – читайте тут.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Судді Вища рада правосуддя Реформи
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