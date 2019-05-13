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      Судебная волокита вокруг национализации "Приватбанка": НБУ проиграл апелляцию

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      Судебные дела вокруг национализации "Приватбанка" продолжаются
      Судебные дела вокруг национализации "Приватбанка" продолжаются / Иллюстративное фото

      Национальный банк Украины проиграл апелляцию на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года. Этим решением суд отменил инспекционную проверку "Приватбанка" 2016 года, по которой банк и признали неплатежеспособным, а впоследствии – национализировали.

      13 мая 2019 года Шестой апелляционный админсуд отклонил жалобу НБУ на решение Окружного админсуда Киева – говорится в пресс-релизе на сайте Национального банка Украины.

      Читайте также: Надо было посадить еще до национализации "Привата", – Коломойский о заместителе главы НБУ

      Говорится о решении от 2 марта 2018 года, в котором суд удовлетворил иск экс-акционера "Приватбанка" кипрской компании Triantal Investments Ltd. В иске компания требовала отменить инспекционную проверку "Приватбанка" 2016 года, по которой банк и признали неплатежеспособным, а впоследствии – национализировали.

      Что известно о проверке "Приватбанка" со стороны НБУ?
      В 2016 году, убеждены в НБУ, были основания для инспекционной проверки "Приватбанка" – потому что программу финансового оздоровления банка (согласованная с экс-акционерами и топ-менеджментом) в самом банке не выполнили. Проверку провели и по ее результатам "было установлено, что план реструктуризации банком не выполнялся, капитала банка было недостаточно для соблюдения требований относительно нормативов капитала и покрытия кредитных рисков".

      Все это случилось накануне признания "Приватбанка" неплатежеспособным и его дальнейшей национализации – ведь к этому подвели выводы указанной проверки, подтвержденные независимой международной аудиторской компанией, которую привлек к проверке сам "Приватбанк".

      Как в НБУ отреагировали на поражение в суде

      В НБУ не согласны с решением суда и готовят кассационную жалобу.

      Порядок и основания для проведения плановых и внеплановых проверок в банках регламентируются положением Национального банка. В случае выявления существенного ухудшения финансового состояния банка Нацбанк имеет основания для проведения соответствующей проверки,
      – объяснил позицию НБУ начальник управления претензионно-исковой работы Виктор Григорчук.

      По его же словам, проверка финансовой устойчивости банков, особенно системно важных, является одной из приоритетных задач НБУ – для обеспечения финансовой стабильности в Украине.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года принял решение о национализации "Приватбанка".

      Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      Как разворачиваются события вокруг "Приватбанка"

      Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года отменил решение о национализации "Приватбанка" по иску Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства.

      19 апреля выяснилось, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года по определению перечня связанных с банком физических и юридических лиц, а 20 апреля Печерский суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства бизнесмена Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка" на сумму 9,2 миллиарда гривен, полученных от его национализации.

      26 апреля стало известно, что Игорь Коломойский подал еще 5 исков в Хозяйственный суд Киева в НБУ и "Приватбанка". Его цель – отменить свою задолженность по кредитам Нацбанка.

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      Теги: Новости Украины Апелляционний суд Киева Приватбанк НБУ
      Источник: 24 канал
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