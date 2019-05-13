Судова тяганина навколо націоналізації "Приватбанку": НБУ програв апеляцію

Національний банк України програв апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018. Цим рішенням суд скасував інспекційну перевірку "Приватбанку" 2016 року, через яку банк і визнали неплатоспроможним, а згодом – націоналізували.

13 травня 2019 року Шостий апеляційний адмінсуд відхилив скаргу НБУ на рішення Окружного адмінсуду Києва – йдеться у прес-релізі на сайті Національного банку України.

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Мовиться про рішення від 2 березня 2018 року, у якому суд задовольнив позов екс-акціонера "Приватбанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. У позові компанія вимагала скасувати інспекційну перевірку "Приватбанку" 2016 року, через яку банк і визнали неплатоспроможним, а згодом – націоналізували.

Що відомо про перевірку "Приватбанку" з боку НБУ? У 2016 році, переконані в НБУ, були підстави для інспекційної перевірки "Приватбанку" – бо програму фінансового оздоровлення банку (погоджена з екс-акціонерами та топ-менеджментом) у самому банку не виконали. Перевірку здійснили і за її результатами "було встановлено, що план реструктуризації банком не виконувався, капіталу банку було недостатньо для дотримання вимог щодо нормативів капіталу та покриття кредитних ризиків".



Все це трапилося напередодні визнання "Приватбанку" неплатоспроможним та його подальшої націоналізації – адже до цього підвели висновки зазначеної перевірки, підтверджені незалежною міжнародною аудиторською компанією, яку залучив до перевірки сам "Приватбанк".

Як у НБУ відреагували на поразку в суді

У НБУ не погоджуються з рішенням суду і готують касаційну скаргу.

Порядок та підстави для проведення планових і позапланових перевірок у банках регламентуються положенням Національного банку. У разі виявлення суттєвого погіршення фінансового стану банку Нацбанк має підстави для проведення відповідної перевірки,

– пояснив позицію НБУ начальник управління претензійно-позовної роботи Віктор Григорчук.

За його ж словами, перевірка фінансової стійкості банків, а особливо системно важливих, є одним із пріоритетних завдань НБУ – для забезпечення фінансової стабільності в Україні.

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?"Приватбанк" був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі країни уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Уряд тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції і назвали націоналізацію незаконною.

Як розгортаються події навколо "Приватбанку"

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави порушує норми законодавства.

19 квітня з'ясувалося, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб , а 20 квітня Печерський суд Києва прийняв рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

26 квітня стало відомо, що Ігор Коломойський подав ще 5 позовів у Господарський суд Києва до НБУ та "Приватбанку". Його мета – скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.