Коррумпированные судьи будут сопротивляться, – Жернаков о ликвидации ОАСК
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Этот шаг, безусловно, является мощным и правильным, но важно довести дело до конца.
Источник:24 канал
Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он отметил, что представление законопроекта о роспуске ОАСК не является случайностью.
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Предпосылки к ликвидации ОАСК
По мнению Жернакова, к такому решению Владимира Зеленского подтолкнул недавний коррупционный скандал. Речь идет о деле, в котором фигурирует брат скандального председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов.
Вовк начал выделяться даже на фоне достаточно сложной коррупционной ситуации в Украине. Он стал супертоксичен для Офиса Президента,
– отметил Жернаков.
Жернаков подчеркнул, что текста законопроекта еще нет. Однако, по его словам, сам факт, что президент предлагает ликвидировать ОАСК, а не "забрать у него что-то для галочки", заслуживает поддержки. Он добавил, что такой шаг президента является очень мощным и правильным, но все зависит от того, что предусмотрено в законопроекте.
Как сказал председатель правления Фонда DEJURE, открытыми остаются такие вопросы:
- Куда передадут все дела?
- Кто их будет рассматривать?
- Что будет с судьями?
- Отправят ли их на переаттестацию?
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Будут ли сопротивляться судьи
Жернаков предположил, что судьи все-таки будут сопротивляться. По его мнению, эта борьба не будет легкой.
И, конечно, это не будет легко. Они могут даже вставлять палки в колеса, использовать все свои связи. Поэтому сопротивления следует ожидать. А вот будет ли борьба – это другой вопрос,
– подытожил Михаил Жернаков.
Он подчеркнул, что важно, чтобы президент на этот раз довел дело до конца и не искал компромисса с коррумпированными судьями.
Заметим, что Окружной админсуд Киева уже давно потерял доверие среди украинцев. В том числе и из-за скандальных решений, которые он выносил. Среди них:
- возвращение проспекту Степана Бандеры в Киеве его предыдущего названия – Московский;
- отмена постановления о новой редакции украинского правописания;
- признание незаконной национализации "Приватбанка".
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