Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Этот шаг, безусловно, является мощным и правильным, но важно довести дело до конца.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу сказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. Он отметил, что представление законопроекта о роспуске ОАСК не является случайностью.

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Предпосылки к ликвидации ОАСК

По мнению Жернакова, к такому решению Владимира Зеленского подтолкнул недавний коррупционный скандал. Речь идет о деле, в котором фигурирует брат скандального председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов.

Вовк начал выделяться даже на фоне достаточно сложной коррупционной ситуации в Украине. Он стал супертоксичен для Офиса Президента,

– отметил Жернаков.

Интересно! Правоохранители 6 апреля задержали Юрия Зонтова – брата судьи ОАСК Павла Вовка и еще одного адвоката, когда те должны были получить взятку – 100 тысяч долларов. При обысках у адвокатов нашли немало наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

Жернаков подчеркнул, что текста законопроекта еще нет. Однако, по его словам, сам факт, что президент предлагает ликвидировать ОАСК, а не "забрать у него что-то для галочки", заслуживает поддержки. Он добавил, что такой шаг президента является очень мощным и правильным, но все зависит от того, что предусмотрено в законопроекте.

Как сказал председатель правления Фонда DEJURE, открытыми остаются такие вопросы:

Куда передадут все дела? Кто их будет рассматривать? Что будет с судьями? Отправят ли их на переаттестацию?

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Будут ли сопротивляться судьи

Жернаков предположил, что судьи все-таки будут сопротивляться. По его мнению, эта борьба не будет легкой.

И, конечно, это не будет легко. Они могут даже вставлять палки в колеса, использовать все свои связи. Поэтому сопротивления следует ожидать. А вот будет ли борьба – это другой вопрос,

– подытожил Михаил Жернаков.

Он подчеркнул, что важно, чтобы президент на этот раз довел дело до конца и не искал компромисса с коррумпированными судьями.

Заметим, что Окружной админсуд Киева уже давно потерял доверие среди украинцев. В том числе и из-за скандальных решений, которые он выносил. Среди них: