Судьи руководствуются неписаными правилами и боятся показаться слишком беспристрастными. Об этом в эфире 24 канала заявил защитник Андрея Антоненко Дмитрий Круговой.

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По его словам, если у судей есть выводы и они отпустят сразу всех обвиняемых без мер пресечения на волю, то часть общества будет задавать им вопросы.

Они (судьи – 24 канал) все же вынуждены сохранять какую-то интригу до конца,

– подчеркнул Круговой.

Он пояснил, что судьи часто, рассматривая вопрос о мерах, боятся заранее делать какие-то выводы. В частности уж слишком смягчать меры пресечения. Ведь это могут воспринять как приговор наперед.

Круговой: Время смягчать Антоненко меру пресечения

"Надеюсь, из-за того, что дело уже слишком долго слушают, скоро время смягчать ему (Антоненко – 24 канал) меру пресечения", – отметил адвокат.

Отметим! Соответствующий вопрос будут поднимать и на следующем судебном заседании 27 сентября.

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