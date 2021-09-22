Судді керуються неписаними правилами і бояться показатись занадто неупередженими. Про це в ефірі 24 каналу заявив захисник Андрія Антоненка Дмитро Круговий.
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За його словами, якщо в суддів є висновки і вони відпустять одразу всіх обвинувачених без запобіжних заходів на волю, то частина суспільства ставитиме їм запитання.
Вони (судді – 24 канал) все ж змушені зберігати якусь інтригу до кінця,
– наголосив Круговий.
Він пояснив, що судді часто, розглядаючи питання про запобіжні заходи, бояться наперед робити якісь висновки. Зокрема аж занадто пом'якшувати запобіжні заходи. Адже це можуть сприйняти як вирок наперед.
Круговий: Час пом'якшувати Антоненку запобіжний захід
"Сподіваюсь, через те, що справу вже занадто довго слухають, незабаром час пом'якшувати йому (Антоненку – 24 канал) запобіжний захід", – зауважив адвокат.
Адвокат прокоментував справу вбивства Шеремета: дивіться відео
Коротко про розгляд справи вбивства Шеремета
- Слідство опублікувало результати вибухотехнічної експертизи. Згідно з ними, вибуховий пристрій був наполовину заповнений вибухонебезпечною речовиною.
- Всі показники нібито натякають, що вибуховий пристрій, який встановили в авто Павла Шеремета, схожий на міну МОН-50.
- Нагадаємо, що під час обшуків в Антоненка слідчі виявили предмет, схожий на такий боєприпас. Натомість захист підозрюваного наполягає, що насправді досі невідомо, яку речовину та вибухівку застосували у справі. Тож є сумніви щодо об'єктивності експертизи.
- Денис Монастирський заявив, що Міністерство внутрішніх справ досі перевіряє всі можливі версії щодо ймовірних замовників резонансного вбивства журналіста. Наразі відбуваються додаткові слідчі дії, збирають і вивчають нову інформацію.