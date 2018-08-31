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Судьи с запятнанной репутацией: что известно о "честных" служителях Фемиды

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Один из назначенных судей в 2003 году отпустил убийцу журналиста Гонгадзе генерала МВД Алексея Пукача, другая имеет налоговый код Российской Федерации. Оба теперь – судьи Верховного суда Украины. На эту должность Сергея Слинько и Валентину Симоненко назначил Петр Порошенко.

Верховный суд у нас должен быть обновлен. Служителей Фемиды к нему набирали в открытом конкурсе. Однако, четверть из новоизбранных – имеют запятнанную репутацию.

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Судья Сергей Слинько говорит, что политических решений не принимал. Хотя именно он подтвердил приговор Дмитрию и Сергею Павличенко. Их обвинили в убийстве судьи Сергея Зубкова, якобы за то, что он выселил из их квартиры. В защиту Павличенко футбольные фаны организовывали протесты.

Сергей Слинько и Станислав Кравченко

После Майдана отца и сына Павличенко признали политзаключенными и отпустили. Этот же судья в свое время отпустил из СИЗО убийцу Гонгадзе Алексея Пукача, что позволило ему бежать за границу и скрываться аж до 2009 года.

В 2017 году Слинько в Новый Верховный суд не попал. Интересно, что именно Слинько в 2012 году на 4 года посадил действующего генпрокурора Юрия Луценко, которого Совет Европы признал политзаключенным.

Председатель совета судей – Валентина Симоненко. Она фактически признает аннексию Крыма. Регулярно туда ездит к сестре, которая занимает должность в оккупационной власти. Да еще и получила там индивидуальный налоговый номер Российской Федерации.

Валентина Симоненко

И вот эти судьи теперь получили должности в обновленном Верховном суде. Вчера их своим указом назначил туда Петр Порошенко.

Чиновники администрации президента говорят, что мол у Президента чисто церемониальная функция подписания. В случае обращений к Президенту о несоответствии судьи критериям, например, добродетели, Президент должен провести свою работу, обратиться соответственно к тем органам, которые должны выяснить истину,
– отметила член Общественного совета добродетели Наталья Соколенко.

Перед назначением эти судьи прошли конкурс в Высшей квалификационной комиссии судей, а еще их одобрил Высший Совет правосудия. Верховный суд – это высшая судебная инстанция в Украине.

После старта судебной реформы, расформировали все высшие апелляционные спецсуды, а их функции перешли в Верховный суд. Это последний шанс человека на правосудие, если он проиграл в первой инстанции и апелляции. Новый орган запустили в декабре 2017 года. Тогда туда выбрали 120 судей.

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И тогда общественность четверть из них назвала недобросовестными. Ведь комиссия проигнорировала минимум треть выводов общественного совета добродетели, а баллы, мол, распределялись наобум.

Хотя у судей подмочена репутация, украинцы платят людям, которые їформируют суд, огромные деньги. За только один прошлый месяц председатель Высшего совета правосудия заработал 924 тысячи гривен. Суммарно 18 членов совета – около 7,5 миллионов гривен. Не слишком отстает и Высшая квалифкомиссия, которая проводила конкурс. За август получила из бюджета 6,3 миллиона гривен.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Судьи Верховный суд Украины
Источник: 24 канал
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