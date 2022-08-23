Такое мнение 24 каналу высказал политолог Александр Антонюк. Он прокомментировал заявление президента Украины, который сказал, что мерзким судилищем над защитниками Украины россия отрежет себя от переговоров.

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По словам Антонюка, кремль полностью проигнорирует слова Зеленского.

Оккупанты будут усиливать демонстративность так называемого "трибунала", шантажируя и пытаясь демотивировать украинских военных,

– сказал политолог.

Кому действительно адресовано предупреждение Зеленского

Антонюк предположил, что обращение Зеленского было адресовано не столько россии, сколько Реджепу Эрдогану, который в августе приезжал во Львов и пытался убедить президента Украины, что нужно садиться за стол переговоров с путиным.

Александр Антонюк Политолог Зеленский, зная, что судилище будет, просто указал четкие красные линии для того, чтобы Эрдоган четко понимал причинно-следственную связь. Если президент Турции считает, что оказывает влияние на путина, то благодаря своему авторитету он может решить вопросы азовцев под соответствующие гарантии.

Политолог добавил, что Украина может использовать контакт Эрдогана с путиным, чтобы говорить не только о пленных бойцах полка "Азов", но и гражданском населении и детях.

"Отмазки" россии не сработают

По словам Антонюка, если оккупанты устроят судилище над азовцами, то турецкий лидер увидит, что путин нарушает красные линии.

Конечно, россия может попытаться перебросить ответственность на террористов из квазиреспублик на Донбассе. Мол, это они устраивают "трибунал", а кремль здесь – ни при чем.

Однако эти "отмазки" россии не сработают. Эрдоган – не дурак, и прекрасно понимает, что на самом деле происходит,

– отметил политолог.

Он добавил, что тогда возникнет вопрос, какие гарантии может Эрдоган давать Зеленскому или как может побудить президента Украины к переговорам с путиным.

Антонюк рассказал о возможных провокациях кремля 24 августа: смотрите видео

Судилище над азовцами: главное