В субботу, 21 июня, городской голова Мелитополя на Запорожье рассказал о псевдосуде, который оккупанты устроили над 6 мелитопольцами. Собственно, происходит судилище именно в Южном окружном суде Ростова-на-Дону.

Смотрите также Вопросы жизни и смерти: как "выборы" начали обратный отсчет для Пушилина и Пасечника

Незаконный суд над мелитопольцами

Как констатировал Федоров, пятерых жителей Мелитополя еще в апреле 2022 года похитили представители российских спецслужб. Речь идет об:

Андрее Голубеве;

Владимире Зуеве;

Юрии Петрове;

Александре Жукове;

Игоре Горлове.

Они были похищены спецслужбами России в апреле прошлого года, а затем вывезены на территорию страны-террориста. Их обвиняют в "международном терроризме" и в "недоСМИ" называют "Мелитопольским подпольем",

– написал мэр населенного пункта.

Кроме того, он упомянул о судилище на мелитопольчанкой Лилии Паврианидис, которая после начала полномасштабного вторжения была на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе. Женщина готовила еду для военных и гражданских, пока ее не взяли в плен захватчики.

Все гражданские заложники должны быть освобождены без условий, как того требуют Женевские конвенции и международное право,

– подчеркнул Федоров.



Россия незаконно судит 6 мелитопольцев / Картинка Федорова

ВСУ идут в контрнаступление