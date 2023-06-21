У суботу, 21 червня, міський голова Мелітополя на Запоріжжі розповів про псевдосуд, який окупанти влаштували над 6 мелітопольцями. Власне, відбувається судилище саме у Південному окружному суді Ростова-на-Дону.
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Незаконний суд над мелітопольцями
Як констатував Федоров, п'ятьох жителів Мелітополя ще у квітні 2022 року викрали представники російських спецслужб. Йдеться про:
- Андрія Голубєва;
- Володимира Зуєва;
- Юрія Петрова;
- Олександра Жукова;
- Ігоря Горлова.
Вони були викрадені спецслужбами Росії у квітні минулого року, а згодом вивезені на територію країни-терориста. Їх звинувачують у "міжнародному тероризмі" та в "недоЗМІ" називають "Мелітопольським підпіллям",
– написав мер населеного пункту.
Окрім того, він згадав про судилище на мелітопольчанкою Лілією Павріанідіс, що після початку повномасштабного вторгнення була на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі. Жінка готувала їжу для військових і цивільних, допоки її не взяли у полон загарбники.
Усі цивільні заручники мають бути звільнені без жодних умов, як того вимагають Женевські конвенції та міжнародне право,
– наголосив Федоров.
Росія незаконно судить 6 мелітопольців / Картинка Федорова
ЗСУ йдуть в контрнаступ
- У командуванні української армії 20 червня констатували, що наші захисники просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках та мають частковий успіх на цих ділянках фронту в Запорізькій області.
- За словами президента Володимира Зеленського, контрнаступальні операції – "це не фільм", тому й сподіватися на "легку перемогу" не варто.
- Як зазначив глава нашої держави, 200 тисяч кілометрів квадратних наших території замінували окупанти. Потрібен час, аби вигнати всіх загарбників.
- Водночас важкі бої тривають на Сході. Як констатувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Лиманському напрямку ситуація одна з найважчих.