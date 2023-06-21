У суботу, 21 червня, міський голова Мелітополя на Запоріжжі розповів про псевдосуд, який окупанти влаштували над 6 мелітопольцями. Власне, відбувається судилище саме у Південному окружному суді Ростова-на-Дону.

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Незаконний суд над мелітопольцями

Як констатував Федоров, п'ятьох жителів Мелітополя ще у квітні 2022 року викрали представники російських спецслужб. Йдеться про:

Андрія Голубєва;

Володимира Зуєва;

Юрія Петрова;

Олександра Жукова;

Ігоря Горлова.

Вони були викрадені спецслужбами Росії у квітні минулого року, а згодом вивезені на територію країни-терориста. Їх звинувачують у "міжнародному тероризмі" та в "недоЗМІ" називають "Мелітопольським підпіллям",

– написав мер населеного пункту.

Окрім того, він згадав про судилище на мелітопольчанкою Лілією Павріанідіс, що після початку повномасштабного вторгнення була на комбінаті "Азовсталь" у Маріуполі. Жінка готувала їжу для військових і цивільних, допоки її не взяли у полон загарбники.

Усі цивільні заручники мають бути звільнені без жодних умов, як того вимагають Женевські конвенції та міжнародне право,

– наголосив Федоров.



Росія незаконно судить 6 мелітопольців / Картинка Федорова

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