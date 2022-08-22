Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, организацией судилища над украинскими защитниками занимаются в основном российские оккупанты, а не коллаборанты. Сейчас они ужесточают меры безопасности.

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Будут привлекать "арбитров" из Сирии, россии и беларуси

Известно, что оккупанты готовят дом местной филармонии и помещения для содержания украинских защитников в мариупольском СИЗО. После ранее опубликованных фотографий захватчики ужесточили охрану и запрещают снимать фото и видео. Мимо филармонии вообще не позволяют проходить.

Как отмечает Андрющенко, недавно главарь боевиков пушилин заявил, что они привлекут так называемых "арбитров" из Сирии, россии и беларуси. Они еще пытались использовать людей из Северной Кореи.

россия (официально – 24 канал) не должна была участвовать в этом грустном шоу, но что-то у них пошло не так. Если они напрямую приобщили и замазали в соучастники россию и беларусь, то что-то там происходит не то, – отметил Андрющенко.

Конкретной даты проведения судилища пока нет. Известно, что оно будет к концу лета. Ранее оккупанты говорили, что о конкретной дате скажут за день до самого судилища.

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