Подделал документы, чтобы поехать на Карибы: судья из Киевской области получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области Владимиру Сердинскому. Судья во время военного положения поехал на отдых в круиз по странам Карибского бассейна.

О факте объявления подозрения судье сообщили в ГБР и СБУ. Правда, в ведомствах имени судьи не называют. По информации СМИ, речь идет именно о Владимире Сердинском – судье Броварского горрайонного суда Киевской области.

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Судья подделал документы

Следователи установили, что для этого судья в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.

"На основании этой фальшивки в суде ему оформили служебную командировку за границу", – говорится в сообщении ГБР.

Поехал в круиз на Карибы

По материалам дела правоохранителей, фигурант вместе со своей сожительницей отправился в круиз на Карибские острова летом 2023 года. В СБУ добавляют, что в Вене тогда никаких конференций на самом деле не проводили.



Судья отправился в круиз вместо рабочей поездки / Фото СБУ



Для путешествия суть подделал документы / Фото СБУ

Что грозит фигурантам

На основании полученных доказательств судье и его сообщнику – адвокату сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в:

подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, по предварительному сговору группой лиц;

мошенничестве, совершенном повторно, или по предварительному сговору группой лиц.

Обоим подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.



Злоумышленникам объявили о подозрении / Фото СБУ