Подделал документы, чтобы поехать на Карибы: судья из Киевской области получил подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области Владимиру Сердинскому. Судья во время военного положения поехал на отдых в круиз по странам Карибского бассейна.
О факте объявления подозрения судье сообщили в ГБР и СБУ. Правда, в ведомствах имени судьи не называют. По информации СМИ, речь идет именно о Владимире Сердинском – судье Броварского горрайонного суда Киевской области.
Смотрите также Грозит до 10 лет тюрьмы: СБУ задержала на взятке одного из главных налоговиков Киева
Судья подделал документы
Следователи установили, что для этого судья в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в ЕС.
"На основании этой фальшивки в суде ему оформили служебную командировку за границу", – говорится в сообщении ГБР.
Поехал в круиз на Карибы
По материалам дела правоохранителей, фигурант вместе со своей сожительницей отправился в круиз на Карибские острова летом 2023 года. В СБУ добавляют, что в Вене тогда никаких конференций на самом деле не проводили.
Судья отправился в круиз вместо рабочей поездки / Фото СБУ
Для путешествия суть подделал документы / Фото СБУ
Что грозит фигурантам
На основании полученных доказательств судье и его сообщнику – адвокату сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Их обвиняют в:
- подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, по предварительному сговору группой лиц;
- мошенничестве, совершенном повторно, или по предварительному сговору группой лиц.
Обоим подозреваемым грозит до 3 лет лишения свободы.