Украинский судья 25 раз ездил в Крым, не декларирует квартиры в Севастополе и Москве, – "Схемы"
Источник:"Схемы"
Судья Ярослав Василенко с 2014 года 25 раз ездил во временно оккупированный Крым. Более того, у его жены есть недвижимость на полуострове.
Правда, владеет она недвижимостью в Севастополе по российскому паспорту. Однако эту информацию судья в декларации не указал, а информацию журналистам пока не комментировал.
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Что известно об имуществе жены и поездках судьи
Судья Шестого апелляционного административного суда ездил в оккупированный Крым и эти данные внесены в российскую базу. Ее россияне начали вести со времени оккупации полуострова.
Так, судья впервые с момента оккупации Крыма поехал туда 2 июля 2014 года, последний раз – в 2021 году. В течение этого времени каждый год отправлялся в путешествие по нескольку раз.
Василенко был в Крыму с 2014 года 25 раз
Согласно фотографиям, которые журналисты нашли в сети, Василенко ездил к родственникам и позировал на фоне воды.
Василенко в Крыму / Фото, обнародованные родственником в "Одноклассниках"
Василенко ездил в Крым, начиная с 2014 года
Василенко в Крыму провел не менее 206 дней с 2014 года
Семья Василенко имеет недвижимость в Крыму и Москве
Благодаря фотографиям судьи из Крыма в соцсетях журналисты высчитали точное местоположение и номер апартаментов, в которых там останавливался судья Василенко,
– говорится в сообщении.
Оказалось, что имущество принадлежит супруге Елене Василенко и оформлено на нее как на гражданку России. Речь идет о двух квартирах в жилом комплексе "Аквамарин". Их общая площадь – 115 квадратных метров.
Ранее недвижимость принадлежала теще Ярослава Василенко, а после ее смерти перешла по наследству жене. Решение было принято судом в Москве.
То есть, российский паспорт жены Василенко действует, хотя судья и не указывал это в декларации за 2020 год, как и апартаменты в Крыму. Хотя их стоимость может достигать более 17 миллионов гривен.
Что известно о недвижимости семьи Ярослава Василенко
Кроме того, супруги и дочь Василенко имеют в собственности квартиру в Москве площадью 72 квадратных метров. Эта собственность они также оформили на российские паспорта. Кстати, он есть и у дочери Василенко Юлии.
Владельцами этого имущества жена и дочь Василенко стали в 2006 году, однако, став судьей, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию,
– отметили журналисты.
Более того, стоимость доли жены судьи в этой квартире ориентировочно 2,5 миллиона гривен. То есть ориентировочная стоимость имущества судьи, которое он не внес в декларацию, составляет около 20 миллионов гривен.
Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Антон Марчук пояснил, что если имущество не было задекларировано умышленно, то субъекту декларирования в таком случае может грозить либо штраф или общественные работы от 150 до 240 часов, либо санкция в виде ограничения свободы на два года максимум.
"Также может быть назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", – рассказал Марчук.
Что известно о Ярославе Василенко
- Учился будущий судья в Краснознаменном военном институте Министерства обороны СССР в Москве. После окончания учебы с 1991 года работал в судах Украины.
- С 2008 года стал судьей Киевского апелляционного административного суда, в 2018 году – судьей Шестого апелляционного административного суда.
- В январе 2014 года во время Революции Достоинства коллегия судей, включая Василенко, согласилась с выводами скандального ОАСК, что "действия участников акций протеста препятствуют нормальной работе органов государственной власти, которые находятся в эпицентре или вблизи мест проведения акций". Более того, подтвердили запрет массовых акций до 7 января 2014 года.
- В 2016 году Высший совет юстиции, который возглавлял сокурсник Василенко Игорь Бенедисюк, проверил его. Тогда признали, что в 2014 году судьи допустили "нарушение норм права при рассмотрении административного дела". Однако тогда дисциплинарное производство по этим фактам не было открыто.