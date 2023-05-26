Отец под Бахмутом и трое детей: что известно о нацгвардейце, которого насмерть сбил судья

В ночь на 26 мая на въезде в Киев со стороны Житомира произошла жуткая авария. Судья Макаровского райсуда Киевской области насмерть сбил нацгвардейца, исполнявшего свои служебные обязанности.

Детали журналистам 24 Канала эксклюзивно рассказал Владимир Черняк – пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии Украины, где и служил погибший.

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Владимир Черняк подтвердил, что погибший нацгвардеец последние два года служил по контракту в их воинской части. В ту роковую ночь он исполнял свои обязанности и устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи.

После начала комендантского часа наш военнослужащий устанавливал инженерные заграждения, необходимые для ограничения скорости автомобилей, чтобы можно было проводить фильтрационные мероприятия. Когда он завершил это делать и возвращался на рабочее место, в него влетел "лексус",

– рассказал пресс-офицер.

Что происходило в момент аварии и после

Анонимный источник 24 Канала, который был свидетелем событий, указал, что водитель "лексуса" двигался очень быстро. Он даже не пытался замедлить скорость, чтобы избежать рокового столкновения с нацгвардейцем.

Даже после ДТП водитель не смог сразу затормозить и некоторое время еще волок тело погибшего за машиной. Весь асфальт был в крови.

Затем из автомобиля вышел судья и сказал: "Чтобы был жив". Когда услышал, что нацгвардеец мертв, то сказал, что за рулем был не он, а его сбежавший в кусты водитель,

– сказал наш собеседник.

Судья отказался проходить тест на алкогольное опьянение и теперь буду делать в принудительном порядке в зале суда. Известно, что следствием будет заниматься ДБР.

"Судья делает попытки избежать теста на алкоголь в крови. А он был очень пьян. А потом появится справка, что больное сердце у него или был приступ инсульта. То ответственности не будет,

– добавил анонимный источник.

Где сейчас находится обвиняемый

В ГБР сообщили, что это началось досудебное расследование статье 286-1 Уголовного Кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Представитель ГБР отметила, что пока не известно, когда состоится суд по избранию задержанной меры пресечения, поскольку следователи работают над тем, чтобы "допросить всех возможных свидетелей на месте ДТП, а также других участников, которые находились на блокпосте. Следователи также должны отобрать биологические образцы на месте аварии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос по поводу уведомления о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

У погибшего была жена и трое детей, а его родные – служат в ВСУ

Владимир Черняк отметил, что у погибшего осталось трое детей и жена. А отец и брат – служат на фронте, защищая нас от врага.

Он был хорошим отцом и мужем. Примерно выполнял свои обязанности и нес службу вплоть до момента трагедии,

– подытожил Черняк.

Добавим, что в Макаровском райсуде Киевской области заявили, что не оправдывают действий своего судьи, совершившего ДТП. Напротив – они призывали к "полному и беспристрастному" расследованию происшествия и пообещали содействовать следствию.