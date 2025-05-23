Начато досудебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Водитель был трезвым

Смертельное ДТП произошло утром 23 мая. Виновником оказался судья одного из районных судов.

Известно, что он совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате столкновения пешеход погиб на месте от полученных травм,

– пишут в ГБР.

По предварительным данным, водитель мотоцикла был трезвым.

Открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что на днях на Тернопольщине депутат райсовета, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть военного. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу и обочину, где возле своей машины стоял военнослужащий.