Депутату Кременецкого районного совета Тернопольской области сообщили о подозрении в совершении смертельной аварии в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

Читайте также В Финляндии столкнулись и разбились два гражданских вертолета: на борту было 5 человек

Подробности аварии

По данным прокуратуры, 19 мая около 19:30 в селе Старый Вишневец мужчина, находясь за рулем Mitsubishi Colt в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу и обочину, где сбил пешехода – военнослужащего, который стоял возле своего "ВАЗ 2109". Пострадавший от полученных травм погиб на месте.

Какая избрана мера пресечения

Следственные действия продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. По факту открыто уголовное производство по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, что в Одесской области полицейская сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе. По словам мамы пострадавшей, это произошло на глазах у её мужа. По словам очевидцев, после ДТП его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК и СП.