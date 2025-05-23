Розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

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Водій був тверезим

Смертельна ДТП сталася вранці 23 травня. Винуватцем виявився суддя одного з районних судів.

Відомо, що він здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Унаслідок зіткнення пішохід загинув на місці від отриманих травм,

– пишуть у ДБР.

За попередніми даними, водій мотоцикла був тверезим.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Винуватцю загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, що днями на Тернопільщині депутат райради, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, збив на смерть військового. Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу та узбіччя, де біля своєї автівки стояв військовослужбовець.