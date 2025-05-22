Інцидент стався у середу, 21 травня, близько 21:10. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області та Львівську міську раду.

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Що відомо про інцидент

Правоохоронці повідомили, що на перехресті вулиць Шота Руставелі зіткнулися автомобілі "Toyota Camry", яким керував 45-річний львів’янин, та "Volkswagen Eos". Останній під кермуванням 25-річного львів'янина за інерцією виїхав на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок цього автівка наїхала на 21-річну жительку Львова. Дівчину госпіталізували до реанімації. У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що 21-річна львів'янка наразі у важкому стані. Згідно з оприлюдненою інформацією, дівчину доправили до лікарні святого Луки.

Дівчина поступила з важкою поєднаною травмою: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та множинні переломи. Її прооперували, встановивши апарат зовнішньої фіксації на ліву ногу. Зараз вона у важкому стані в реанімації, під’єднана до апарату штучної вентиляції легень,

– ідеться у повідомленні.

Наразі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху Відомо, що санкція відповідної статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

До слова, у Ковелі в п'ятницю, 16 травня трапилася аварія. Внаслідок ДТП постраждали 8 людей, серед них 2 водіїв транспортних засобів. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 286 ККУ. Під час досудового розслідування буде з'ясовано усі обставини автопригоди.