Судья ВАКС обжалует решение Высшего совета правосудия: процесс стартовал

Большая палата Верховного Суда начала рассматривать жалобу судьи Высшего антикоррупционного суда Тимура Хамзина. В ней он просит пересмотреть решение Высшего совета правосудия привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Верховный Суд начал рассматривать жалобу судьи Антикорсуда, которого наказали за обыски у судьи Окружного админсуда Киева.

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Результаты заседания Верховного Суда

В частности, большая палата начала рассматривать жалобу судьи ВАКС Тимура Хамзина на решение ВСП привлечь его к дисциплинарной ответственности.

На заседании 30 сентября заслушали позиции сторон. Хамзин отметил, что считает разрешение на обыск адекватным учитывая доказательства. ВСП озвучил противоположное мнение: там убеждены, что действия судьи привели к непропорциональному вмешательству в право на неприкосновенность жилища.

Сейчас Верховный Суд объявил перерыв в заседании. О дате обновления слушаний сообщат дополнительно.

Детали дела Хамзина

В Центре противодействия коррупции объяснили, что судья делал свою работу и разрешил обыск квартиры судьи ОАСК Владимира Келеберды по делу о возможной взятке за востановление Елены Мазуровой в должности директора организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы. Она является подозреваемой в производстве по эксминистру экологии Николаю Злочевского, которому инкриминируют взяточничество.

13 января дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявила Хамзину предупреждение. А 4 марта наказание оставили без изменений.

Сообщение Центра противодействия коррупции:

Верховный суд начал рассматривать жалобу судьи Антикорсуда, которого наказали за обыски у судьи ОАСК

Большая палата Верховного суда начала рассматривать жалобу судьи Высшего антикоррупционного суда Тимура Хамзина на решение Высшего совета правосудия привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Он просто делал свою работу и разрешил обыск квартиры судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды по делу о возможной взятке за востановление Елены Мазуров в должности директора организационно-распорядительного департамента Государственной фискальной службы. Она является подозреваемой в производстве в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского, которому инкриминируют 5 млн долларов взятки руководству антикоррупционных органов.

13 января Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия объявила Хамзину предупреждение. 4 марта ВСП оставила наказание без изменений.

Сегодня Большая палата Верховного суда заслушала позиции сторон. Хамзин говорил, что считает разрешение на обыск адекватным учитывая доказательства. ВСП противоположного мнения: там считают, что действия судьи привели к непропорциональному вмешательству в право на неприкосновенность жилища.

Верховный суд объявил перерыв в заседании. О дате сообщат дополнительно.