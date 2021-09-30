Верховний Суд почав розглядати скаргу судді Антикорсуду, якого покарали за обшуки в судді Окружного адмінсуду Києва.

Читайте також Виправдали: ВАКС оголосив вирок фігурантам справи про розтрату грошей ДПЗК

Результати засідання Верховного Суду

Зокрема, велика палата почала розглядати скаргу судді ВАКС Тимура Хамзіна на рішення ВРП притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

На засіданні 30 вересня заслухали позиції сторін. Хамзін зазначив, що вважає дозвіл на обшук адекватним з огляду на докази. ВРП озвучила протилежну думку: там переконані, що дії судді призвели до непропорційного втручання у право на недоторканість житла.

Наразі Верховний Суд оголосив перерву в засіданні. Про дату поновлення слухані повідомлять додатково.

Деталі справи Хамзіна

У Центрі протидії корупції пояснили, що суддя робив свою роботу і дозволив обшук квартири судді ОАСК Володимира Келеберди у справі про можливий хабар за поновлення Олени Мазурової на посаді директора організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби. Вона є підозрюваною в провадженні щодо ексміністра екології Миколи Злочевського, якому інкримінують хабарництво.

13 січня дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя оголосила Хамзіну попередження. А 4 березня покарання залишили без змін.

Допис Центру протидії корупції:

Верховний суд почав розглядати скаргу судді Антикорсуду, якого покарали за обшуки в судді ОАСК

Велика палата Верховного суду почала розглядати скаргу судді Вищого антикорупційного суду Тимура Хамзіна на рішення Вищої ради правосуддя притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Він просто робив свою роботу і дозволив обшук квартири судді Окружного адміністративного суду Києва Володимира Келеберди у справі про можливий хабар за поновлення Олени Мазурової на посаді директора організаційно-розпорядчого департаменту Державної фіскальної служби. Вона є підозрюваною в провадженні щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського, якому інкримінують 5 млн доларів хабаря керівництву антикорупційних органів.

13 січня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя оголосила Хамзіну попередження. 4 березня ВРП залишила покарання без змін.

Сьогодні Велика палата Верховного суду заслухала позиції сторін. Хамзін казав, що вважає дозвіл на обшук адекватним з огляду на докази. ВРП протилежної думки: там вважають, що дії судді призвели до непропорційного втручання у право на недоторканість житла.

Верховний суд оголосив перерву в засіданні. Про дату повідомлять додатково.