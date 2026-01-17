"Даже моя любимая теща": диалоги судьи Виталия Дубаса и Юлии Тимошенко размешили украинцев

16 января ВАКС избирал Юлии Тимошенко меру пресечения. Судебное заседание, которое длилось несколько часов, "разбавили" интересные и забавные диалоги между нардепом и судьей.

Уже на следующий день соцсетями разлетелись фрагменты разговора между судьей ВАКС Виталием Дубасом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как Дубас метко ставил на место Юлию Тимошенко?

Судья Дубас "заземлял" пафосные и драматические пассажи Тимошенко и местами метко и безжалостно иронизировал над лидером Батькивщины и ее командой.

Вот несколько фрагментов диалога между судьей и подозреваемой:

Тимошенко : Мы просто настаиваем на публичности этого процесса! Я хочу просто, чтобы сотни тысяч глаз видели все буквально от "А" до "Я".

: Судья: Ну, я не сомневаюсь, что сегодня полстраны прислонилось к экранам. Лично пенсионеры и пенсионерки. Даже моя любимая теща, которой 72 года.

Прокурор : Прошу мне организовать рабочее место таким образом, чтобы представители медиа или посторонние лица не имели возможности снимать мое рабочее место.

: Судья : Вам какую-то ширму поставить или шо? Не могу понять.

Адвокат просит приобщить к делу флешку .

. Судья: Ну, это – флешка. Я не считыватель, не знаю, как вы будете смотреть. Может, там какой-то вирус у вас.

Депутаты из группы поддержки Тимошенко : А мы вас создавали! Мы за вас (ВАКС – 24 Канал) голосовали!

: Судья: Слава богу, за меня вы не голосовали!

Судья : Я вас услышу, Юлия Владимировна, услышу каждого!

: Тимошенко: Да, а это же лозунг Януковича, это его слова!

Судья : Кто такой Янукович?

: Тимошенко : Янукович – это бывший президент Украины.

: Судья: Ну при чем он здесь?

Судья : Сколько вам надо времени?

: Сколько вам надо времени? Тимошенко : Ну, я не знаю, сколько надо времени... Здесь столько доказательств!

: Ну, я не знаю, сколько надо времени... Здесь столько доказательств! Судья: У нас не парламент, у нас суд!

Тимошенко 30 минут рассказывает о "внешнем управлении", "1937 год" и "профессиональной борьбе".

30 минут рассказывает о "внешнем управлении", "1937 год" и "профессиональной борьбе". Судья: Спасибо, Юлия Владимировна, за отчет о проделанной работе!

Тимошенко : Это сталинизм! Это тройками уже скоро будут судить!

: Судья: В 37-м году не избирали "запобіжку", Юлия Владимировна.

Адвокат . Как Юлию Владимировну, которая будет находиться за границей, смогут контролировать средствами контроля?

. Судья: Я думаю, что полицейские с удовольствием поедут за границу для сопровождения.

Адвокат Тимошенко : Мне обидно за этот парламент, если его можно подкупить за 10 тысяч долларов.

: Судья: А о какой цене должна идти речь?

Что известно о деле Юлии Тимошенко?