Лидер "Батькивщины" заявила, что на аудиозаписи она разговаривает с нардепом от "Слуги народа" Игорем Копытиным. Тот, мол, пытался ее скомпрометировать по поручению НАБУ, передает 24 Канал.

Что говорит Копытин в ответ на упреки Тимошенко?

По словам Тимошенко, Копытин сотрудничал с НАБУ против нее, чтобы добиться закрытия открытого против него уголовного дела.

Сам Копытин опроверг обвинения нардепа в свой адрес. В посте в телеграмме он подчеркнул, что его "пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым он не имеет никакого отношения".

Нардеп заявил, что не участвует в политических играх и не комментирует действия правоохранительных органов. Он подчеркнул, что последовательно поддерживает курс на борьбу с коррупцией и эффективную работу антикоррупционных институтов.

По его словам, ответы на все вопросы должны предоставляться исключительно в рамках правовой процедуры, а не через публичные заявления или намеки.

Справка: Игорь Копытин – украинский политик, народный депутат Украины от партии "Слуга народа". Является членом Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В прошлом – предприниматель в сфере авиации и оборонной промышленности.

К слову, в "Слуге народа" говорят, что ничего не знают о вероятном сотрудничестве Копытина с НАБУ, о чем заявила Тимошенко. Глава фракции Давид Арахамия подчеркнул, что Копытин является "одним из самых дисциплинированных депутатов и патриотом своей фракции".

Что известно о деле Юлии Тимошенко?