Лідерка "Батьківщини" заявила, що на аудіозаписі вона розмовляє з нардепом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним. Той, мовляв, намагався її скомпрометувати за дорученням НАБУ, передає 24 Канал.

Дивіться також Королева популізму, газові кабальні угоди з Росією та "Пропало всьо": велика біографія Юлії Тимошенко

Що каже Копитін у відповідь на закиди Тимошенко?

За словами Тимошенко, Копитін співпрацював з НАБУ проти неї, щоб домогтися закриття відкритої проти нього кримінальної справи.

Сам Копитін спростував звинувачення нардепки на свою адресу. У пості в телеграмі він наголосив, що його "намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких він не має жодного відношення".

Нардеп заявив, що не бере участі в політичних іграх і не коментує дії правоохоронних органів. Він наголосив, що послідовно підтримує курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій.

За його словами, відповіді на всі запитання мають надаватися виключно в межах правової процедури, а не через публічні заяви чи натяки.

Довідка: Ігор Копитін – український політик, народний депутат України від партії "Слуга народу". Є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. У минулому – підприємець у сфері авіації та оборонної промисловості.

До слова, у "Слузі народу" кажуть, що нічого не знають про ймовірну співпрацю Копитіна із НАБУ, про що заявила Тимошенко. Глава фракції Давид Арахамія підкреслив, що Копитін є "одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції".

Що відомо про справу Юлії Тимошенко?