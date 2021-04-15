Скандальный председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк помогал окружению Игоря Коломойского по одному из дел "Приватбанка". Об этом свидетельствуют записи разговоров из кабинета судьи, которые есть у правоохранителей.

Журналисты получили доступ к этим записям из собственных источников в правоохранительных органах. На них – детали участия Вовка по делам "Приватбанка".

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О чем говорится на пленках

В мае 2019 года к Вовку пришел его коллега – заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босый. Тогда Босый рассматривал дело по иску Коломойского к Нацбанку и национализированному "Приватбанку". Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства. Их Коломойский хотел через суд признать недействительными.

Справка. По информации НБУ, в 2016 году Коломойский, который тогда был совладельцем банка, заключил с регулятором несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 миллиардах гривен. Хотя потом банк национализировали, но Коломойский, по этим договорам, все равно оставался должником перед НБУ.

Как следует из записей, судья Босый пришел к своему коллеге Вовку и спросил, "интересует ли его это дело". Председатель ОАКС решил "помочь" и позвонил знакомому из окружения Коломойского.

Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, такой же, помнишь, больной вопрос, очень-очень больной? "Бороды" (вероятно, речь идет о Коломойском – 24 канал) вопрос главный,

– говорил Вовк собеседнику.

Согласно судебному реестру, истцом в этом деле является лично Коломойский. Судя по разговору, судья Босый решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле.

Поэтому Вовк пересказывал ее суть своему собеседнику: "Ну, фамилия там "Бени", ты понял, а исполняющий Босый. Он приехал и говорит: "А что мне делать? Все ходят [как] какие-то шлеппера, непонятно, без конкретики, кому оно интересно или не интересно вообще?"

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Каким был результат разговора

В июне 2020 года Босый полностью удовлетворил иск Коломойского и признал договора на 9,2 миллиарда гривен недействительными. В НБУ заявили, что судья был предвзятым при рассмотрении дела. Сейчас регулятор пытается отменить решение Босого в судах высших инстанций.

Журналисты звонили Босому, однако, после озвученных вопросов, судья сказал, что возникли "проблемы со связью" и бросил трубку. Далее на звонки он не отвечал.

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