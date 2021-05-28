Судью, который "отмазал" Настю Константинову за пьяное вождение, отправили в отставку

Высший Совет правосудия отправила судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня в почетную отставку. Ранее он якобы не наказал дочь коллеги, судьи Кристины Константиновой.

ВСП уволила судью по собственному желанию. Ранее он подал заявление в отставку.

Кстати В мамином суде: Настю, которая защищала Басту, отмазали за нетрезвое вождение, – СМИ

В дальнейшем он будет получать ежемесячное пособие от государства. Юрист Михаил Жернаков отметил, что размер выплат составляет 100 тысяч гривен.

"Отмазывал" ли судья дочь коллеги

По словам Жернакова, Карабань является тем судьей, который в прошлом якобы освободил от наказания дочь судьи Печерского райсуда, Кристины Константиновой Настю. Это та девушка, которая несколько недель назад защищала приезд в Киев российского рэпера Басты и называла украинских патриотов "быдлом".

Так, в 2020 году Настю якобы задержали столичные патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Ее дело попало в Печерский райсуд. Карабань, как утверждает юрист, "отмазал" девушку.

К слову, Настя вроде даже не приходила на суд, и ограничилась лишь письменными объяснениями.

Скандальные высказывания Насти в отношении Басты