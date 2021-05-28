ВРП звільнила суддю за власним бажанням. Раніше він подав заяву у відставку.

До речі У маминому суді: Настю, яка захищала Басту, відмазали за нетверезе водіння, – ЗМІ

Надалі він отримуватиме щомісячну допомогу від держави. Юрист Михайло Жернаков зазначив, що розмір виплат становить 100 тисяч гривень.

Чи "відмазував" суддя доньку колеги

За словами Жернакова, Карабань є тим суддею, який минулоріч начебто звільнив від покарання доньку судді Печерського райсуду, Крістіни Константінової Настю. Це та дівчина, яка кілька тижнів тому захищала приїзд у Київ російського репера Басти та називала українських патріотів "бидлом".

Так, у 2020 році Настю нібито затримали столичні патрульні за водіння у нетверезому стані. Її справа потрапила у Печерський райсуд. Карабань, як стверджує юрист, "відмазав" дівчину.

До слова, Настя начебто навіть не приходила на суд, і обмежилася лише письмовими поясненнями.

Скандальні висловлювання Насті щодо Басти