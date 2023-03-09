Фортуна окончательно вернулась к России другой стороной. В этот раз в порту Стамбула вспыхнуло 120-метровое судно под флагом страны-террористки.

Пожар вспыхнул около 18:00. На борьбу с огнем отправили пожарных из нескольких районов Стамбула.

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В порту Стамбула горит 120-метровое рыболовное судно под флагом России. Вор и лодка горит,

– говорится в сообщении.

Пожары так полюбили Россию, что не могут оставить ее даже на территории других стран.

"Хлопок" в России

"Хлопок" – частый гость на территории страны-террористки. В частности, 6 марта появились сообщения, что "хлопок" цвел на территории Брянской и Белгородской областей. Символично, что без света остался населённый пункт Искра.

Между тем, жители села Белянка (Белгородская область) получили другой сюрприз: оповещение об обстреле от чрезвычайников. Местные власти пока не комментируют информацию. Очевидно, фантазия подводит, и придумывать новые басни о "блестящей работе легендарной ПВО" становится все труднее.

Тем временем россияне паникуют. Они поддерживают геноцид украинцев, а сами хотят жить в тишине и покое. В то же время "хлопок" регулярно напоминает им, что идет война.