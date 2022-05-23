Судно со 124 пассажирами на борту загорелось на Филиппинах: есть погибшие

На юге Филиппин вблизи острова Балут произошло возгорание пассажирского судна. В результате пожара погибли по меньшей мере семь человек.

Семь человек утонуло

На борту вспыхнувшего 23 мая судна находились 134 пассажира и экипаж. Сообщается, что удалось спасти 120 человек. Из них 23 получили ранения.

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По информации местных властей, три человека находятся в критическом состоянии. Известно, что умерло 7 человек – 5 женщин и двое мужчин. Еще 4 человека пропали без вести.

Офицер местной экстренной службы рассказал из больницы, что семеро погибших – утонули.

По данным France24.com , пожар произошел на пароме, в результате чего судно разорвало. Пассажирам судна Mercraft 2 пришлось прыгать за борт.



Судно со 124 пассажирами на борту загорелось на Филиппинах / Фото Philippine Coast Guard

Пожар начал в машинном отделении

Паром перевозил людей с острова Полилло в муниципалитет Реал в провинции Кесон на острове Лусон.

Паром охватило пламя, из-за чего из судна шел густой черный дым. Люди прыгнули в воду со спасательными кругами и жилетами. Некоторые люди спасли другие паромы или забрали в надувные лодки.

Стоит отметить, что мощный взрыв прогремел в знаменитой гостинице "Саратога" на Кубе.

По предварительной информации, пожар начался в машинном отделении.

Капитан одного из судов, пришедших на помощь, рассказал, что удалось спасти 40 человек. В то же время он сообщил о двух погибших.

Судно, спасшее часть людей, находилось в 500 метрах, когда на пароме Mercraft 2 возник пожар. Паром загорелся примерно в 7 километрах от порта.