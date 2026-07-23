Об этом сообщает Bloomberg.

Что говорят в России о судоходстве в Черном море?

В еженедельном бюллетене, опубликованном 22 июля на сайте Министерства обороны России, говорится о потенциальных угрозах со стороны украинских беспилотных летательных и морских аппаратов. Исключительная экономическая зона в Черном море простирается до 200 морских миль от побережья, поэтому предупреждение затрагивает и маршруты, имеющие значение для экспорта и работы портов.

Справочно. 200 морских миль равны ровно 370,4 километра.

В сообщении речь идет о районе, обеспечивающем доступ к нескольким национальным портам, в частности к Новороссийску, одному из ключевых региональных центров экспорта нефти. Именно там после ударов ввели временный устный запрет на судоходство с полуночи до 5:00 по местному времени.

В начале этой недели Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) был вынужден приостановить отгрузку сырой нефти со своего черноморского терминала из-за опасений судовладельцев по поводу ситуации с безопасностью. CPC является крупнейшим маршрутом экспорта казахстанской нефти, через который проходит около 80% ее экспортных поставок, а после остановки Казахстан был вынужден сократить добычу нефти.

Напомним, Россия готовилась изменить маршруты экспорта зерна после украинских атак с использованием дронов на танкеры, паромы, буксиры и другие суда в районе Азовского моря. Тогда Reuters писало, что через Азовское море проходит около четверти всего российского зернового экспорта, а в числе альтернатив рассматривались глубоководные терминалы на Черном море и порты Балтийского моря.

Отметим, что пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что российский Черноморский флот фактически перестал выходить в море даже для запуска ракет "Калибр" из-за угрозы украинских ударов. В ВМС Украины заявили, что после значительных потерь корабли, вероятно, запускают ракеты прямо с пунктов базирования, а флот преимущественно выполняет оборонительные задачи и избегает рискованных выходов в море.