Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сергея Наева "Украинской правде". Речь идет о открытых уголовных делах против генералов, которые были ответственны за ход боевых действий в Харьковской области в 2024 году. Из-за якобы их бездействия оккупанты смогли захватить Липецкую территориальную общину.

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Сергей Наев о подозрении в халатности генералов ВСУ

Как рассказал бывший командующий объединенных сил, весной 2024 года линия фронта в Харьковской области была усилена дополнительными силами. Но один человек не мог выполнить поставленные задачи было невозможно.

Сергей Наев заметил, что неизвестно, почему расследовать возможные нарушения в обороне Харьковщины начали именно сейчас, когда это "неуместно".

Уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается? Это делается с целью получения истины? Или, может, по другим причинам?, – сказал Наев.

Он также считает, что судебные процессы над действующими военными нужно начинать, но после завершения боевых действий.

Также генерал-лейтенант отметил, что в России во время войны не привлекают военное руководство к ответственности за отход войск из некоторых областей во время контрнаступления украинской армии в 2024 году.

Что известно о делах трех генералов