Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Сергея Наева "Украинской правде". Речь идет о открытых уголовных делах против генералов, которые были ответственны за ход боевых действий в Харьковской области в 2024 году. Из-за якобы их бездействия оккупанты смогли захватить Липецкую территориальную общину.
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Сергей Наев о подозрении в халатности генералов ВСУ
Как рассказал бывший командующий объединенных сил, весной 2024 года линия фронта в Харьковской области была усилена дополнительными силами. Но один человек не мог выполнить поставленные задачи было невозможно.
Сергей Наев заметил, что неизвестно, почему расследовать возможные нарушения в обороне Харьковщины начали именно сейчас, когда это "неуместно".
Уместно ли во время войны это делать? Для чего это делается? Это делается с целью получения истины? Или, может, по другим причинам?, – сказал Наев.
Он также считает, что судебные процессы над действующими военными нужно начинать, но после завершения боевых действий.
Также генерал-лейтенант отметил, что в России во время войны не привлекают военное руководство к ответственности за отход войск из некоторых областей во время контрнаступления украинской армии в 2024 году.
Что известно о делах трех генералов
- 20 января Служба безопасности и Государственное бюро расследований задержали экс-командующего ОТГ "Харьков" Юрия Галушкина, бывшего командира 125-й львовской бригады ТрО Артура Горбенко и тогдашнего командира 415-го батальона 23-й ОМБр Илью Лапина. Сейчас они арестованы за провал обороны Харковской области возле Липцев весной 2024 года.
- За генерала Галушкина внесли залог в 5 миллионов гривен, но после выхода из СИЗО его снова задержали по другому подозрению и арестовали на 60 дней. В суде Юрий Галушкин говорил, что готов вернуться в армию на любую позицию, чтобы не потерять честь.
- Арестованного Артура Горбенко поддержали его подчиненные. Они заявили, что их командир не может быть осужден, ведь он с первого и пока была возможность защищал украинскую землю, даже несмотря на малое количество бойцов и ненадлежащее обеспечение оружием.
- Полковник Юрий Лапин также говорил в суде, что делал все, что было нужно для спасения людей. Суд взял его под стражу, но адвокат Лапина планирует подавать апелляцию.