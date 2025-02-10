Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сергія Наєва "Українській правді". Йдеться про відкриті кримінальні справи проти генералів, які були відповідальні за перебіг бойових дій на Харківщині у 2024 році. Через начебто їхню бездіяльність окупанти змогли захопити Липецьку територіальну громаду.

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Сергій Наєв про підозру в недбалості генералів ЗСУ

Як розповів колишній командувач об'єднаних сил, навесні 2024 року лінія фронту в Харківській області була посилена додатковими силами. Але одна людина не могла виконати поставлені завдання було неможливо.

Сергій Наєв зауважив, що невідомо, чому розслідувати ймовірні порушення в обороні Харківщини почали саме зараз, коли це "недоречно".

Чи доречно під час війни це робити? Для чого це робиться? Це робиться з метою отримання істини? Чи, може, з інших причин?, – сказав Наєв.

Він також вважає, що судові процеси над чинними військовими потрібно розпочинати, але після завершення бойових дій.

Також генерал-лейтенант зазначив, що в Росії під час війни не притягують військове керівництво до відповідальності за відхід військ з деяких областей під час контрнаступу української армії в 2024 році.

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