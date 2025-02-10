Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Сергія Наєва "Українській правді". Йдеться про відкриті кримінальні справи проти генералів, які були відповідальні за перебіг бойових дій на Харківщині у 2024 році. Через начебто їхню бездіяльність окупанти змогли захопити Липецьку територіальну громаду.
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Сергій Наєв про підозру в недбалості генералів ЗСУ
Як розповів колишній командувач об'єднаних сил, навесні 2024 року лінія фронту в Харківській області була посилена додатковими силами. Але одна людина не могла виконати поставлені завдання було неможливо.
Сергій Наєв зауважив, що невідомо, чому розслідувати ймовірні порушення в обороні Харківщини почали саме зараз, коли це "недоречно".
Чи доречно під час війни це робити? Для чого це робиться? Це робиться з метою отримання істини? Чи, може, з інших причин?, – сказав Наєв.
Він також вважає, що судові процеси над чинними військовими потрібно розпочинати, але після завершення бойових дій.
Також генерал-лейтенант зазначив, що в Росії під час війни не притягують військове керівництво до відповідальності за відхід військ з деяких областей під час контрнаступу української армії в 2024 році.
Що відомо про справи трьох генералів
- 20 січня Служба безпеки та Державне бюро розслідувань затримали екскомандувач ОТУ "Харків" Юрія Галушкіна, колишнього командира 125-ї львівської бригади ТрО Артура Горбенка та тогочасного командира 415-го батальйону 23-ї ОМБр Іллю Лапіна. Наразі вони арештовані за провал оборони Харківщини біля Липців навесні 2024 року.
- За генерала Галушкіна внесли заставу у 5 мільйонів гривень, але після виходу із СІЗО його знову затримали за іншою підозрою та арештували на 60 днів. У суді Юрій Галушкін говорив, що готовий повернутися до війська на будь-яку позицію, щоб не втратити честь.
- Арештованого Артура Горбенка підтримали його підлеглі. Вони заявили, що їхній командир не може бути засуджений, адже він з першого і допоки була можливість обороняв українську землю, навіть попри малу кількість бійців та неналежне забезпечення зброєю.
- Полковник Юрій Лапін також говорив у суді, що робив все, що було потрібно для порятунку людей. Суд взяв його під варту, але адвокат Лапіна планує подавати апеляцію.