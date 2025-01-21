Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву радниці із комунікацій ДБР Тетяни Сапьян в ефірі телемарафону.

До теми Бездіяльність під час захоплення частини Харківщини: відомі імена затриманих генералів

У ДБР розкрити деталі про бездіяльність генералів на Харківщині

Сапьян повідомила, що високопосадовців, командирів, двох генералів та полковника слідство підозрює у недбалості. Через неї російські війська змогли захопити території Харківської області. У ДБР наголосили, що мовиться не про початок повномасштабного вторгнення, а про травень 2024 року, коли ворог почав повторно наступати на Харківщину.

Крім того, недбалість командирів призвели до втрат і особового складу, і озброєння. Також Сапьян наголосила, що недбалість зірвала заходи оборони державного кордону.

Сапьян додала, що колишній командир 125-ї бригади ТРО й генерал-лейтенант недооцінили можливості противника щодо можливостей наступу в районі оборони бригади.

Вони не відреагували на нарощування ворогом бойового потенціалу і на загрози. Ну і розуміємо, до чого це все призвело,

– заявила Сапьян.

Також у ДБР додали, що колишній командир 415 батальйону 23 ОМБр не організував оборонний бій у відповідних населених пунктах. Мовиться про Слобожанське, Стрілеча й Липці. За словами Сапьян, вони перебували в батальйонному рубежі оборони.

"Їх потрібно було включити в опорні пункти, підготувати їх до захисту і відповідно – протидіяти боротьбі противника, обладнати місця сховищами і складами. Цього також не було зроблено. Це призвело до втрат територій і найголовніше – до втрат військовослужбовців", – додала Сапьян.

Сапьян додала, що вже незабаром підозрюваним мають обрати запобіжний захід – тримання під вартою.