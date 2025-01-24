Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Важливо Призвело до втрати територій і військових, – ДБР про недбалість генералів на Харківщині

Генералу Галушкіну обрали новий запобіжний захід

Колишньому командувачу ОТУ "Харків" Юрію Галушкіну 24 січня 2025 року обрали запобіжний захід за другою підозрою. Так, генерала підозрюють у неналежній обороні Харківщини.

Суд обрав новий запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Нагадаємо, що службовці затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна 20 січня. Його підозрюють у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківської області у 2024 році. Йому та ще двом фігурантам справи повідомили про підозри.

Вже наступного дня, 21 січня відбулося судове засідання, на якому Галушкіну обрали запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.

22 січня за Галушкіна внесли заставу й він вийшов з СІЗО. Хто саме вніс заставу, у мережі не повідомляли.

Однак того ж дня Галушкіна знову затримали – одразу після виходу з СІЗО. Так, як повідомили у ДБР стали відомі нові факти у справі про прорив кордону на Харківщині.

Зокрема, у межах розслідування кримінального провадження щодо недбалості командирів під час оборони частини території Липецької сільської територіальної громади Харківського району було з’ясовано, що екскомандувач ОТУ "Харків" не вірно оцінив потенціал ворога та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 ОБр ТрО.