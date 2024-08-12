Самыми распространенными причинами отмены штрафов является отсутствие доказательств, нарушения процедуры и штраф по норме, которая не существует на момент нарушения.

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Закон не позволяет наказывать за давнее нарушение по новым правилам

Суды с момента внедрения новых норм о нарушении правил воинского учета уже рассмотрели не менее 34 дел с требованием украинцев обжаловать штрафы от ТЦК.

В большинстве из них – а именно в 30 делах – суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы. В четырех делах суды отказали гражданам и оставили штрафы в силе,

– рассказали в Опендатабот.

Большинство освобождений от штрафов связаны с теми нарушениями, которые произошли до вступления в действие изменений в законе.

"Суды учитывают, что закон не имеет обратного действия – соответственно, не позволяет наказать за давнее правонарушение по новым правилам. Так, в частности, произошло и в единственном пока деле в реестре, где штраф от ТЦК оспаривала женщина, медик по специальности. На момент, как истец получала медицинское образование, обязанности становиться на учет не было – поэтому суд отменил этот штраф", – добавили в сервисе.

Ситуацию со штрафами за нарушение мобилизации также прокомментировал адвокат Роман Симутин.

Отсутствие доказательств – это, например, такая ситуация, когда повестка направлялась заказным письмом, но нет подтверждения получения. Ситуация, когда утверждается, что повестка вручалась, но на самом деле не вручалась. То есть нет доказательств,

– рассказал он.

По словам Симутина, норма, которой не существует на момент нарушения, также дает основания оспаривать штраф. Впрочем, в дальнейшем этот процесс будет трудной задачей.

"Все зависит от того, как ТЦК будут излагать объективную сторону, что будут отмечать и на что будут ссылаться, что будут указывать в качестве нарушения", – рассказал адвокат.

В то же время он отметил, что в случае отправки повестки заказным письмом чиновники должны предоставить в качестве доказательства отправки "корешок" повестки. "Бывает такое, что его не предоставляют", – заметил Симутин.

Он также добавил, что первые повестки по почте уже отправлены.