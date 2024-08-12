Найпоширенішими причинами скасування штрафів є відсутність доказів, порушення процедури та штраф за нормою, яка не існує на момент порушення.

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Закон не дозволяє карати за давнє порушення за новими правилами

Суди з моменту впровадження нових норм щодо порушення правил військового обліку уже розглянули щонайменше 34 справи з вимогою українців оскаржити штрафи від ТЦК.

У більшості з них – а саме в 30 справах – суди ухвалили рішення на користь позивачів та скасували штрафи. У чотирьох справах суди відмовили громадянам та залишили штрафи у силі,

– розповіли в Опендатабот.

Більшість звільнень від штрафів пов'язані із тими порушеннями, які сталися до вступу в дію змін у законі.

"Суди враховують, що закон не має зворотної дії – відповідно, не дозволяє покарати за давнє правопорушення за новими правилами. Так, зокрема, сталося й у єдиній наразі справі у реєстрі, де штраф від ТЦК оскаржувала жінка, медикиня за фахом. На момент, як позивач отримувала медичну освіту, обов’язку ставати на облік не було – тож суд скасував цей штраф", – додали у сервісі.

Ситуацію зі штрафами за порушення мобілізації також прокоментував адвокат Роман Сімутін.

Відсутність доказів – це, наприклад, така ситуація, коли повістка надсилалась рекомендованим листом, але немає підтвердження отримання. Ситуація, коли стверджується, що повістка вручалась, але насправді не вручалась. Тобто немає доказів,

– розповів він.

За словами Сімутіна, норма, якої не існує на момент порушення, також дає підстави оскаржувати штраф. Втім, надалі цей процес буде важким завданням.

"Все залежить від того, як ТЦК будуть викладати об’єктивну сторону, що будуть зазначати та на що будуть посилатися, що будуть вказувати у якості порушення", – розповів адвокат.

Водночас він наголосив, що у випадку відправки повістки рекомендованим листом посадовці мають надати як доказ відправки "корінець" повістки. "Буває таке, що його не надають", – зауважив Сімутін.

Він також додав, що перші повістки поштою вже відправлені.