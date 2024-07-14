Дроны атаковали подстанцию и телебашню в Курской области: вспыхнули пожары

В Курской области днем 14 июля прогремели мощные взрывы. Оккупанты жалуются на атаку дронов, а также сообщают об атаке беспилотников.

В сети также публикуют последствия атаки. Кроме того, исполняющий обязанности губернатора Курской области подтвердил повреждение телебашни, передает 24 Канал

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Оккупанты заявили об атаке в Курской области

Местные телеграм-каналы Курской области жалуются на атаку беспилотников. Так, в сети публикуют кадры с пожарами на подстанции и телевизионной башне. Сейчас оккупанты официально подтвердили возгорание на телебашне.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что произошел пожар, однако пострадавших по его словам нет.

В городе Суджа Суджанского района в результате атаки дрона вспыхнула телевизионная башня. На месте работает дежурный караул пожарной части. Пострадавших нет,

– написал Смирнов в сети.



Горит телебашня в городе Суджа Курской области / Фото из российских телеграм-каналов

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Также в сети публикуют кадры с пожаром на подстанции в городе Суджа, однако власти Курской области не комментируют это.

Пожар на подстанции в Курской области: смотрите видео

Местные телеграм-каналы пишут, что дроны продолжают атаковать город Суджа. Оккупанты заявляют, что якобы атаковали и заправку, которая не работает, однако о пострадавших не сообщают.