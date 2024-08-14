Журналисты побывали в занятом нашими защитниками населенном пункте. По их словам, город не претерпел особых разрушений.
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Какая Суджа изнутри
В Судже еще остаются местные. Они жалуются на то, что российские власти не подумали о них, не обеспечили надлежащую эвакуацию.
СМИ сделали кадры города, в который зашли ВСУ. На них – городской совет, почта, дом культуры, суперамаркет, оставлены россиянами.
Как выглядит российская Суджа / Фото hromadske
Напомним, что 14 августа стало известно, что Украина взяла под контроль еще несколько населенных пунктов в Курской области. Зафиксировано успехи ВСУ в селах Викторовка, Гордеевка и Внезапное.