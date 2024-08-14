Журналисты побывали в занятом нашими защитниками населенном пункте. По их словам, город не претерпел особых разрушений.

Смотрите также Прогнозируемая реакция: как в Запорожье воспринимают идею оккупантов помогать Курщине

Какая Суджа изнутри

В Судже еще остаются местные. Они жалуются на то, что российские власти не подумали о них, не обеспечили надлежащую эвакуацию.

СМИ сделали кадры города, в который зашли ВСУ. На них – городской совет, почта, дом культуры, суперамаркет, оставлены россиянами.

Как выглядит российская Суджа / Фото hromadske

Напомним, что 14 августа стало известно, что Украина взяла под контроль еще несколько населенных пунктов в Курской области. Зафиксировано успехи ВСУ в селах Викторовка, Гордеевка и Внезапное.