Журналісти побували у зайнятому нашими оборонцями населеному пункті. За їхніми словами, місто не зазнало особливих руйнувань.

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Яка Суджа зсередини

У Суджі ще залишаються місцеві. Вони скаржаться на те, що російська влада не подумала про них, не забезпечила належну евакуацію.

ЗМІ зробили кадри міста, в яке зайшли ЗСУ. На них – міська рада, пошта, будинок культури, суперамаркет, залишені росіянами.

Який вигляд має російська Суджа / Фото hromadske

Нагадаємо, що 14 серпня стало відомо, що Україна взяла під контроль ще кілька населених пунктів у Курській області. Зафіксовано успіхи ЗСУ у селах Вікторовка, Гордеєвка та Внєзапноє.