Похолодание не существенно, а осадки отменяются: погода на 13 ноября

Погода в Украине в воскресенье, 13 ноября, будет сухой и относительно теплой. В большинстве областей Украины хоть и будет облачно, однако дождя не ожидают.

Теплее всего будет на Юге – там температура воздуха будет составлять до +13 градусов.

К теме Синоптик предупредил украинцев об аномальной погоде в ближайшее время

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в воскресенье украинцев ожидает комфортная погода – без дождей и со средней температурой воздуха +8...+13 градусов. Единственный нюанс – порывистый северо-западный ветер.

В Киеве 13 ноября также ожидается сухая теплая погода с порывистым ветром. Максимально прогнозируется до +12 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

В большинстве областей на Западе Украины небо весь день небо будет покрыто облаками, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет составлять +8...+10 градусов. На Востоке будет немного теплее – +9…+11 градусов. Небо тоже почти все время будет облачным, днем возможно небольшое прояснение.

На севере облака будут прятать небо все время, днем они ненадолго исчезнут, чтобы вечером снова занять свое прежнее место. Без осадков, +10...+12 градусов. Несмотря на ясную ночь в большинстве областей Юга утро будет пасмурным. Но осадков не ожидают +10...+12 градусов.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками, но без осадков. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

Погода в городах Украины 13 ноября

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +8...+10

Одесса – +11...+13

Николаев – +10…+12

Херсон – +10…+12

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +10…+12

Сумы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10…+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +8...+10

Киев – +10…+12



Прогноз погоды на 13 ноября.