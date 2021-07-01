Демократический гражданский контроль: как Сухопутные войска ВСУ внедряют реформы НАТО

Украина обязалась установить демократический гражданский контроль над вооруженными силами, взяв за основу практики НАТО, еще в 1994 году. С тех пор наше государство постепенно приближается к поставленной цели.

Об этом говорится, в частности, в рамочном документе Партнерство ради мира и Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эволюция гражданского демократического контроля происходит параллельно с эволюцией политической системы. Самый яркий пример – Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

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Кроме гражданского министра, часть решений в оборонном ведомстве принимают гражданские профессиональные менеджеры, советники командующих. Так военное руководство разгружено, ведь в первую очередь должно заниматься оперативным планированием, а не бюрократическими процедурами.

Алена Шевцова военным помогает с начала боевых действий на Востоке Украины. Поддерживала и добровольческие батальоны, и бойцов Национальной гвардии. Позже работала в Совете волонтеров при Министерстве обороны. После была советником министра обороны по работе с войсками. А сейчас помогает решать проблемные вопросы Командующему Сухопутных войск.



Алена Шевцова / Фото 24 канала

Именно советники выслушивают проблемы и предложения военных и информируют о них армейских руководителей. А невоенная специальность позволяет им быть беспристрастными, незаангажированными и объективными. А это иногда играет ключевую роль в принятии решений.

Люди, которые работают в системе, они ее очень хорошо знают. Поэтому, когда нужно принимать определенные решения, они боятся за последствия, поскольку в совершенстве знают эту систему,

– рассказала Шевцова.

Доверие к военной политике

Среди задач советника Сухопутных войск – не только проблемы военных, но и информационный вектор, стратегические коммуникации и вопросы реформирования системы, превращение ее в ориентированную на человека.

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Традиционные военные комиссариаты отжили свое – решило военно-политическое руководство государства и предложило заменить их в своего рода центры предоставления услуг, но "в погонах". Работает и специальная горячая линия, где военные или граждане могут напрямую сообщить о своих проблемах, минуя бюрократические процедуры.

Главная предпосылка к внедрению действенных механизмов демократического контроля – прозрачность оборонного сектора и подотчетность народу, который защищают.

Военные внедряют боевые практики НАТО, обмениваются опытом с коллегами из Альянса. Североатлантический альянс помогает реформировать сферу безопасности и обороны Украины. Ведь Сухопутные войска – это Альфа и Омега Вооруженных сил и многочисленный вид как Украины, так и стран НАТО. Основа обороноспособности любой армии.

Сегодня они активно реформируются, внедряя практики Альянса, в том числе и в отношении гражданского контроля. При этом становятся более открытыми, налаживают коммуникацию с обществом. Поддерживают национальные интересы, противодействуют враждебным информационным воздействиям.

Благодаря правильно построенной коммуникации, украинское общество будет больше доверять военной политике государства, реформам в области безопасности и курса Украины к евроатлантической интеграции.

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Роль женщины

Новый человекоцентричный принцип управления гарантирует военнослужащим равные возможности и учитывает их потребности. Именно гендерный подход положен в основу системы управления в армиях стран НАТО и является одной из основ эффективности войска.

Уровень ценностей и культуры, которые разделяют люди в армии напрямую влияет на ее профессионализм,

– считает советник командующего Сухопутных войск Наталья Калимкова.

Осведомленность и понимание командирами принципов гендерного равенства в первую очередь учит их ставить в центр внимания человека. Ведь каждый военнослужащий имеет собственные потребности и мотивации.

От политики к стратегическому планированию, от проблем образования к участию в военных операциях – Альянс расширяет участие женщин на всех уровнях. Еще в 1961 году на конференции в Копенгагене в НАТО решили взять курс на гендерное равенство и активнее привлекать женщин к армейской службе. Сейчас женщины в Альянсе имеют те же права, что и мужчины.

Сейчас в украинской армии служит более 30 тысяч женщин.

Опыт внедрения странами НАТО демократического гражданского контроля убедительно свидетельствует о его пользе как для военных, так и для гражданских.