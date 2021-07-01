Демократический гражданский контроль: как Сухопутные войска ВСУ внедряют реформы НАТО
Источник:"Фактор безопасности" на 24 канале
Украина обязалась установить демократический гражданский контроль над вооруженными силами, взяв за основу практики НАТО, еще в 1994 году. С тех пор наше государство постепенно приближается к поставленной цели.
Об этом говорится, в частности, в рамочном документе Партнерство ради мира и Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО. Эволюция гражданского демократического контроля происходит параллельно с эволюцией политической системы. Самый яркий пример – Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Интересно Движущая сила: молодежь привлекли к сотрудничеству между Украиной и НАТО
Кроме гражданского министра, часть решений в оборонном ведомстве принимают гражданские профессиональные менеджеры, советники командующих. Так военное руководство разгружено, ведь в первую очередь должно заниматься оперативным планированием, а не бюрократическими процедурами.
Алена Шевцова военным помогает с начала боевых действий на Востоке Украины. Поддерживала и добровольческие батальоны, и бойцов Национальной гвардии. Позже работала в Совете волонтеров при Министерстве обороны. После была советником министра обороны по работе с войсками. А сейчас помогает решать проблемные вопросы Командующему Сухопутных войск.
Алена Шевцова / Фото 24 канала
Именно советники выслушивают проблемы и предложения военных и информируют о них армейских руководителей. А невоенная специальность позволяет им быть беспристрастными, незаангажированными и объективными. А это иногда играет ключевую роль в принятии решений.
Люди, которые работают в системе, они ее очень хорошо знают. Поэтому, когда нужно принимать определенные решения, они боятся за последствия, поскольку в совершенстве знают эту систему,
– рассказала Шевцова.
Доверие к военной политике
Среди задач советника Сухопутных войск – не только проблемы военных, но и информационный вектор, стратегические коммуникации и вопросы реформирования системы, превращение ее в ориентированную на человека.
Внимание НАТО борется с дезинформацией: чем полезна для Украины коммуникационная стратегия Альянса
Традиционные военные комиссариаты отжили свое – решило военно-политическое руководство государства и предложило заменить их в своего рода центры предоставления услуг, но "в погонах". Работает и специальная горячая линия, где военные или граждане могут напрямую сообщить о своих проблемах, минуя бюрократические процедуры.Внимание! Главная предпосылка к внедрению действенных механизмов демократического контроля – прозрачность оборонного сектора и подотчетность народу, который защищают.
Военные внедряют боевые практики НАТО, обмениваются опытом с коллегами из Альянса. Североатлантический альянс помогает реформировать сферу безопасности и обороны Украины. Ведь Сухопутные войска – это Альфа и Омега Вооруженных сил и многочисленный вид как Украины, так и стран НАТО. Основа обороноспособности любой армии.
Сегодня они активно реформируются, внедряя практики Альянса, в том числе и в отношении гражданского контроля. При этом становятся более открытыми, налаживают коммуникацию с обществом. Поддерживают национальные интересы, противодействуют враждебным информационным воздействиям.
Благодаря правильно построенной коммуникации, украинское общество будет больше доверять военной политике государства, реформам в области безопасности и курса Украины к евроатлантической интеграции.
Интересно Операция ORBITAL: более 20 тысяч украинских военных прошли курс подготовки НАТО
Роль женщины
Новый человекоцентричный принцип управления гарантирует военнослужащим равные возможности и учитывает их потребности. Именно гендерный подход положен в основу системы управления в армиях стран НАТО и является одной из основ эффективности войска.
Уровень ценностей и культуры, которые разделяют люди в армии напрямую влияет на ее профессионализм,
– считает советник командующего Сухопутных войск Наталья Калимкова.
Осведомленность и понимание командирами принципов гендерного равенства в первую очередь учит их ставить в центр внимания человека. Ведь каждый военнослужащий имеет собственные потребности и мотивации.
От политики к стратегическому планированию, от проблем образования к участию в военных операциях – Альянс расширяет участие женщин на всех уровнях. Еще в 1961 году на конференции в Копенгагене в НАТО решили взять курс на гендерное равенство и активнее привлекать женщин к армейской службе. Сейчас женщины в Альянсе имеют те же права, что и мужчины.Справка. Сейчас в украинской армии служит более 30 тысяч женщин.
Опыт внедрения странами НАТО демократического гражданского контроля убедительно свидетельствует о его пользе как для военных, так и для гражданских.
- Для власти – это возможность обеспечить стабильное развитие страны и защиту национальных интересов.
- Для общества – это залог целесообразного использования бюджетных средств, спокойствие в повседневной жизни и гарантия соблюдения прав человека.
- Для войска – это четкое определение стратегического курса, функций и задач. А еще – эффективный механизм обеспечения военных нужд.