Танкер сел на мель на 54 километре пути во время следования конвоя судов из Порт-Саида в направлении Суэца. Руководство канала оперативно организовало работу для исправления ситуации.

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Как удалось решить проблему

Администрация канала заявила, что потребовалось 15 минут, чтобы освободить танкер и позволить другим судам возобновить путешествие.

Это была незначительная проблема с дорожным движением, которую решили меньше чем за час,

– сказал чиновник Суэцкого канала.

По данным местных СМИ, танкер имеет 225 метров в длину и 32 метра в ширину. Он перевозил 43 тысячи тонн груза.

Справка. Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным морем, обеспечивая кратчайшее морское сообщение между Азией и Европой. Его длина составляет примерно 193 километра. Он проходит через 3 природных озера.

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