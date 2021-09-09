Танкер сів на мілину на 54 кілометрі шляху під час проходження конвою суден з Порт-Саїда в напрямку Суеца. Керівництво каналу оперативно організувало роботу для виправлення ситуації.

До теми Суецький канал та "прокляте" судно: чому цей шлях настільки важливий

Як вдалося розв'язати проблему

Адміністрація каналу заявила, що знадобилося 15 хвилин, аби звільнити танкер і дозволити іншим суднам відновити подорож.

Це була незначна проблема з дорожнім рухом, яку розв'язали менше ніж за годину,

– сказав високопосадовець Суецького каналу.

За даними місцевих ЗМІ, танкер має 225 метрів в довжину і 32 метри в ширину. Він перевозив 43 тисячі тонн вантажу.

Довідка. Суецький канал з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечуючи найкоротше морське сполучення між Азією та Європою. Його довжина становить приблизно 193 кілометри. Він проходить через 3 природні озера.

Цікаво Судно спровокувало затор у Суецькому каналі: ціни на нафту зросли

Затор у Суецькому каналі у березні