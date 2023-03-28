26 марта самолет прервал полет и попросил экстренную посадку. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Почему российский самолет не смог добраться до места назначения

Как стало известно, борт авиакомпании "Азимут" не смог долететь до Москвы из Нижнего Новгорода. Когда самолет был на высоте более 3 000 метров – он подал сигнал опасности.

В итоге лайнер начал разворачиваться, чтобы вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что в общей сложности Sukhoi Superjet 100 провел в полете около 20 минут и приземлился.

Официально сообщили, что самолет авиакомпании "Азимут" летел без пассажиров, на борту было всего 5 членов экипажа. Причины авиаинцидента – неизвестны.

Кстати! На самолет Sukhoi Superjet 100 ставят уже ранее выпускаемые двигатели, поскольку компания PowerJet прекратила их выпуск после полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время в стране-агрессорке работают над созданием двигателя, который предполагается ставить на Superjet New, который должен стать импортозамещенной модификацией Superjet 100.

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