26 березня літак перервав політ та запросив екстрену посадку. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Чому російський літак не зміг дістатись до місця призначення

Як стало відомо, борт авіакомпанії "Азимут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода. Коли літак був на висоті понад 3 000 метрів – він подав сигнал небезпеки.

У підсумку лайнер почав розвертатися, щоб повернутися до аеропорту вильоту. Зазначається, що загалом Sukhoi Superjet 100 провів у польоті близько 20 хвилин і приземлився

Офіційно повідомили, що літак авіакомпанії "Азимут" летів без пасажирів, на борту було лише 5 членів екіпажу. Причини авіаінциденту – невідомі.

До речі! На літак Sukhoi Superjet 100 ставлять вже раніше випущені двигуни, оскільки компанія PowerJet припинила їхній випуск після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі у країні-агресорці працюють над створенням двигуна, який передбачається ставити на Superjet New, що має стати імпортозаміщеною модифікацією Superjet 100.

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