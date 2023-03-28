26 березня літак перервав політ та запросив екстрену посадку. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Чому російський літак не зміг дістатись до місця призначення
Як стало відомо, борт авіакомпанії "Азимут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода. Коли літак був на висоті понад 3 000 метрів – він подав сигнал небезпеки.
У підсумку лайнер почав розвертатися, щоб повернутися до аеропорту вильоту. Зазначається, що загалом Sukhoi Superjet 100 провів у польоті близько 20 хвилин і приземлився
Офіційно повідомили, що літак авіакомпанії "Азимут" летів без пасажирів, на борту було лише 5 членів екіпажу. Причини авіаінциденту – невідомі.
Інші інциденти з російськими літаками
- Нещодавно у Росії через диверсантів вертоліт здійснив аварійну посадку. Після приземлення на гелікоптері знайшли пошкодження.
- 5 березня у російському аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3 надіслав запит на аварійну посадку. Для аварійної посадки військовий літак чомусь обрав цивільний аеропорт.
- Раніше з Пермі не зміг вилетіти літак, бо застряг у кучугурах снігу. Літак, що застряг, назвали "Побєда", хоча вона їм ніде не світить.
- 7 січня під Маріуполем помітили російський літак, який летів у бік Ростова-на-Дону. Але він спалахнув просто у небі та пішов петлями донизу.